TRESSE 5th Anniversary POPUP EVENT “holiday bloom”
ブランド設立5周年を記念して、スペシャルな2日間限定のPOPUPを開催いたします。
街がきらめき始めるこの季節に、心華やぐコンテンツをたっぷりとご用意しています。
■Limited Collaboration：DILIGENCE PARLOUR × TRESSE
ファッション感度の高い層から支持されるフラワーショップ〈DILIGENCE PARLOUR〉とのスペシャルコラボレーション。
“ブラック・スワン”をイメージした大人の甘さが漂うシックなスワッグと、TRESSEオリジナルのハート刺繍チュールシュシュがセットになった限定アイテムを販売いたします。
＜販売方法＞
１. 当日先着販売（トレスセレクト）
メインビジュアルで使用しているスワッグと同様の完成品を、当日先着順で販売いたします。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
２. 事前予約販売（トレスセレクト or カスタムスワッグ）
グリーンベース部分はメインビジュアルと同様のデザイン。
そこにポイントとなる花材をお好みでお選びいただき、
その場で専任スタッフがオリジナルスワッグを制作・販売いたします。
・予約開始：11月4日（火）12:00～
・受付方法：＜事前予約フォーム(https://airrsv.net/tresse5th/calendar)＞よりご予約ください。
※イベント各日15枠限定／時間枠ごとのご案内となります。
※ご予約時間の5分前までにご来店ください。（オープン時間枠を除く）
※ご予約時間から10分以上過ぎた場合は、対応できない可能性がございます。
※１.、２.どちらの場合でもハート刺繍チュールシュシュがセットになります
■Holiday Collection 先行発売
ベロアにドットが煌めくホリデーコレクションの新作が、会場にていち早くお披露目に。
ヘアスタイルを華やかに彩るアイテムを、ぜひ実際に手に取ってご覧ください。
■Archive Custom / 26SS Collection
毎回人気のアーカイブシュシュのカスタムコーナーでは、
お好きなアイテムを自由に組み合わせて“自分だけのシュシュセット”をお作りいただけます。
さらに、これからの季節を彩る2026SSコレクションより、一部アイテムを販売いたします。
■NOVELTY
POPUP会場にてTRESSE商品をお買い上げいただいたお客様には、
TRESSEロゴ入りオリジナルヘアピンをプレゼントいたします。（数量限定）
■CAFE：KITIN × sosogu
季節のフルーツを使ったお菓子ブランド〈KITIN〉と京都を拠点に活動するコーヒーブランド〈sosogu〉が手がけるカフェスペースも登場。
KITINで人気の檸檬ケーキや抹茶テリーヌと、こだわりのコーヒーで、ほっと一息つける空間をお楽しみください。
焼き菓子やコーヒー豆など、お土産にもぴったりなアイテムもご用意しています。
■SUMIDAY
shucoが手がけるプロダクト「SUMIDAY」からは、人気のヘアバームなどをラインナップ。
ライフスタイルや生活習慣からも髪の毛に優しい商品を展開。
TRESSEのアイテムとの相性も抜群です。
ひと足早くホリデームードに包まれる、特別な2日間。
TRESSEが贈る“holiday bloom”を、どうぞお楽しみください。
＜イベント詳細＞
TRESSE 5th Anniversary POPUP EVENT “holiday bloom”
開催日時：2025年11月29日(土) 12：00～18：00
2025年11月30日(日) 11：00～17：00
※日にちより開催時間が異なりますのでご注意ください
会場：GOBLIN 北参道
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-20 102
副都心線 北参道駅より徒歩2分
JR山手線 原宿駅 竹下口より 徒歩10分
※「GOBLIN北参道2nd」とお間違いのないようご注意ください
注意事項
・ブランドごとのお会計とさせていただきます。ブランドによって可能なお支払い方法が異なります。
・会場の都合により、入場制限をさせていただく場合がございます。
・駐車場はございませんので、公共機関をご利用ください。
・ペットを連れてのご入場はご遠慮ください。
・クロークはございませんので、お手荷物は各自で管理をお願いいたします。
・会場内にはお手洗いのご用意がございません。近隣の施設をご利用ください。
・ご購入後の返品・交換はできません。万が一、商品に不備があった場合には、各ブランドまでお問い合わせください。
TRESSE(https://www.instagram.com/tresse__official/)
ヘアアーティスト・shucoが手がける、上質なヘアアクセサリーブランド。
ブランド名「TRESSE（トレス）」はフランス語で“三つ編み”を意味し、大人になっても、初めて三つ編みをしたときのようなワクワクをヘアスタイルで楽しんでほしいという願いが込められています。
パリで見た風景や色彩からインスパイアされたカラーやテキスタイル、手軽に印象を変えられるデザインと素材感が魅力。
「ひとりで作りたいものを作っていたら、みんなが喜んでくれた」──そんな思いからスタートし、2020年のローンチ直後から女性誌などで注目を集めています。
SUMIDAY(https://www.instagram.com/sumiday.official/)
「SUM（和）・I（わたし）・DAY（日）」＝“わたしがなごむ日”をブランド名に、日々の暮らしを少し心地よく、和やかに過ごせるようなアイテムを提案するHAIRライフスタイルブランド。
人生や時間の価値観が変化したコロナ禍を経て、「今」の気持ちに寄り添うようなプロダクトをかたちにしています。
DILIGENCE PARLOUR(https://www.instagram.com/diligenceparlour/)
表参道ヒルズに店舗を構えるフラワーショップ。
植物のもつ可能性と創造性を探究し、そこから生まれる文化的価値と新しいコミュニケーションを、日々の暮らしに届けることをコンセプトに活動しています。
独自のセンスと美意識で提案される花束やスワッグは、世代を問わずファンを魅了しています。
KITIN(https://www.instagram.com/kitin.tokyo/)
代田橋にアトリエ兼店舗を構える、季節の果物を使った焼き菓子とデザートのお店。
農家さんから届く旬の素材を大切に、ラインナップは週替わりで展開しています。
お日持ちするチョコレートや焼き菓子、ギフトボックスもご用意しており、日々のおやつから大切な方への贈りものまで、心を込めたお菓子をお届けしています。
sosogu(https://www.instagram.com/so.so.gu/)
京都発のコーヒーブランド。
コーヒーは生活の一部であり、人々の関係を取り持つかけがえのない存在だと考えています。
一杯のコーヒーが閃きや人生を潤すきっかけにつながり、素敵な時間や新しい出会い、新たな価値や体験を生み出してくれると信じています。
当日は、丁寧に焙煎されたコーヒー豆やドリップパック、淹れたての温かいコーヒーをご用意してお待ちしています。
■本リリースに関する問い合わせ先
ショールーム セッション
03-5464-9975