非受験小学生市場が復活する？ 城南進学研究社が、11月16日開催の「塾と教育」2025秋季セミナー『塾の市場はこう動く!!』に登壇。26年以降の幼児・低学年教育市場についてお話しします。
2025年11月16日（日）、株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉、以下「当社」）は、学習塾関係者の方々を対象にした「塾と教育」2025秋季セミナー『塾の市場はこう動く!!』に登壇します。
縮小とも言われる中学受験市場や続伸する高校受験市場、台頭し始めた幼児・低学年市場、急拡大中の通信制高校サポート校市場など、少子化や共働き家庭の増加に伴い変動が続く塾の市場。民間教育現場の運営責任者のためのスキルアップマガジン「塾と教育」が主催する本セミナーでは、各教育企業の代表者が2026年春以降の塾市場の動向を読み解きます。
当社は「幼児・低学年教育市場の可能性～城南進学研究社が目指す世界～」と題して、代表取締役社長CEOの千島克哉が登壇。今後数年間で力強い成長が見込まれる幼児・低学年教育市場について、当社の取り組みと展望をお伝えします。
【「塾と教育」2025秋季セミナー『塾の市場はこう動く!!』概要】
日時：2025年11月16日（日）12:00～16:40
対象：学習塾関係者
タイムスケジュール：
11:30 受付開始
12:00 開会
12:00～12:20 オープニング 学習塾の市場の変化について
PS・コンサルティングシステム 代表 小林弘典氏
12:20～12:40 講演I 塾集客は神からSNS×Webへ～新三種の神器はこれだ～
株式会社インパクト 代表取締役 井形友幸氏
12:40～13:20 教材・コンテンツ紹介
13:35～14:05 講演II 選ばれる塾になるためのオンリーワン戦略～費用をかけずに自塾を輝かせる方法～
アイウィル株式会社 代表取締役 小林由香氏
14:05～14:45 教材・コンテンツ紹介
15:00～15:50 特別講演I 幼児・低学年教育市場の可能性～城南進学研究社が目指す世界～
株式会社城南進学研究社 代表取締役社長CEO 千島克哉
16:00～16:40 特別講演II 塾業界が直面する大転換期～伸びる塾と消える塾を分かつもの～
株式会社市進ホールディングス 代表取締役会長 下屋俊裕氏
会場：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル 47Fスカイルーム
アクセス：大江戸線「都庁前駅」A6出口直結、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口徒歩4分、JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口徒歩8分、新宿線「新宿駅」7番出口徒歩8分
参加費：無料
申込み：下記HPより
HP：http://www.juku-kyoiku.com/seminar/
締切：11月13日（木）
主催：株式会社 塾と教育社
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ：https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
