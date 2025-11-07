世界の絶縁用マイカテープ市場は、高温電気絶縁材の需要増加により、2031年までに2億2,520万米ドルに達すると予測されています。
最近の市場調査によると、世界の絶縁用マイカテープ市場は着実な成長が見込まれており、市場収益は2022年の1億7,100万米ドルから2031年には2億2,520万米ドルに増加し、2023年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3%を記録すると予測されています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/mica-tape-for-insulation-market
高温・高電圧環境で使用される重要な絶縁材料であるマイカテープは、発電、航空宇宙、自動車、エレクトロニクスなどの業界で勢いを増しています。この成長は、特に耐火電線・ケーブルの製造において、難燃性、耐熱性、耐久性に優れた絶縁材料の需要増加に大きく支えられています。
耐火ケーブルの需要増加が市場成長を後押し
産業インフラの電化が進み、安全基準が厳格化されるにつれて、耐火性および耐熱性に優れた絶縁ソリューションの需要が高まっています。マイカテープは、優れた誘電強度、熱安定性、そして無毒性の耐火性により、発電所、製油所、鉄道、商業ビルなどのケーブルや配線の絶縁材として、優れた選択肢として注目を集めています。
特にアジア太平洋地域と欧州では、再生可能エネルギープロジェクトやスマートグリッドインフラへの投資が活発化しており、送配電分野におけるマイカテープの消費がさらに増加しています。
産業・航空宇宙分野への応用が製品普及を促進
航空宇宙・防衛分野では、極端な温度、振動、高電圧変動への耐性を持つマイカテープ絶縁材が採用されています。これらのテープは航空機の配線システムに不可欠であり、過酷な条件下で稼働するシステムの安全性、軽量化、長寿命化に貢献します。
さらに、自動車分野、特に電気自動車（EV）製造分野では、EVバッテリー、パワーエレクトロニクス、インバーターの熱性能と信頼性を向上させるために、マイカベースの絶縁ソリューションの検討が進められています。
セグメンテーションのハイライト：合成マイカが人気を集める
市場は、マイカの種類（天然および合成）、基材（ガラス、PET、その他）、用途（ケーブル、モーター・発電機、変圧器用テープ、その他）、および最終用途産業によってセグメント化されています。
これらの中で、合成マイカは、優れた純度、優れた耐熱性、そして高性能用途における安定性により、採用が急速に進んでいます。ガラス基材マイカテープは、高い引張強度と耐熱性により、大きな市場シェアを占めています。
地域別分析：アジア太平洋地域は依然として市場の原動力
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国の力強い産業成長と、広範なケーブル製造能力に牽引され、世界の絶縁用マイカテープ市場を牽引しています。この地域のインフラ整備、送電網近代化への取り組み、そして強固な製造エコシステムが、需要増加の重要な要因となっています。
欧州と北米も、厳格な防火規制、技術革新、そして電気自動車生産の増加に支えられ、堅調な成長が見込まれています。
主要企業一覧：
● Axim Mica Corp.
● Brantingham and Carroll International, Ltd. （BCI Insulation）
● Chhaperia International Company
● Cogebi AS
● Dongguan Yat Mica Industrial Limited
● Elecom Tape Co., Ltd.
● Electrolock Inc.
● Elkem ASA
● Final Advanced Materials Sàrl
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/mica-tape-for-insulation-market
高温・高電圧環境で使用される重要な絶縁材料であるマイカテープは、発電、航空宇宙、自動車、エレクトロニクスなどの業界で勢いを増しています。この成長は、特に耐火電線・ケーブルの製造において、難燃性、耐熱性、耐久性に優れた絶縁材料の需要増加に大きく支えられています。
耐火ケーブルの需要増加が市場成長を後押し
産業インフラの電化が進み、安全基準が厳格化されるにつれて、耐火性および耐熱性に優れた絶縁ソリューションの需要が高まっています。マイカテープは、優れた誘電強度、熱安定性、そして無毒性の耐火性により、発電所、製油所、鉄道、商業ビルなどのケーブルや配線の絶縁材として、優れた選択肢として注目を集めています。
特にアジア太平洋地域と欧州では、再生可能エネルギープロジェクトやスマートグリッドインフラへの投資が活発化しており、送配電分野におけるマイカテープの消費がさらに増加しています。
産業・航空宇宙分野への応用が製品普及を促進
航空宇宙・防衛分野では、極端な温度、振動、高電圧変動への耐性を持つマイカテープ絶縁材が採用されています。これらのテープは航空機の配線システムに不可欠であり、過酷な条件下で稼働するシステムの安全性、軽量化、長寿命化に貢献します。
さらに、自動車分野、特に電気自動車（EV）製造分野では、EVバッテリー、パワーエレクトロニクス、インバーターの熱性能と信頼性を向上させるために、マイカベースの絶縁ソリューションの検討が進められています。
セグメンテーションのハイライト：合成マイカが人気を集める
市場は、マイカの種類（天然および合成）、基材（ガラス、PET、その他）、用途（ケーブル、モーター・発電機、変圧器用テープ、その他）、および最終用途産業によってセグメント化されています。
これらの中で、合成マイカは、優れた純度、優れた耐熱性、そして高性能用途における安定性により、採用が急速に進んでいます。ガラス基材マイカテープは、高い引張強度と耐熱性により、大きな市場シェアを占めています。
地域別分析：アジア太平洋地域は依然として市場の原動力
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国の力強い産業成長と、広範なケーブル製造能力に牽引され、世界の絶縁用マイカテープ市場を牽引しています。この地域のインフラ整備、送電網近代化への取り組み、そして強固な製造エコシステムが、需要増加の重要な要因となっています。
欧州と北米も、厳格な防火規制、技術革新、そして電気自動車生産の増加に支えられ、堅調な成長が見込まれています。
主要企業一覧：
● Axim Mica Corp.
● Brantingham and Carroll International, Ltd. （BCI Insulation）
● Chhaperia International Company
● Cogebi AS
● Dongguan Yat Mica Industrial Limited
● Elecom Tape Co., Ltd.
● Electrolock Inc.
● Elkem ASA
● Final Advanced Materials Sàrl