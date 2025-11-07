世界の絶縁用マイカテープ市場は、高温電気絶縁材の需要増加により、2031年までに2億2,520万米ドルに達すると予測されています。

