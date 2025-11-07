リヤカー専門店リヤカーの森、最長3年保証と国内即日発送体制で、現場の業務を支援
リヤカー専門店リヤカーの森は、国内倉庫に常時在庫を確保し、正午過ぎまでのご注文に対して原則即日発送に対応しています。また、主要モデルには最長3年保証を設け、物流、イベント、自治体、防災など多様化する用途に対し、導入直後から長期運用まで視野に入れた確かなサポート体制を構築しています。
リヤカーの森は導入後も安心できる仕組みを整備
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332692&id=bodyimage1】
リヤカーは、資材の搬送、収穫作業、イベント運営、災害時の物資輸送など業務の継続性に直結する設備です。しかし、実際の導入現場では以下のような課題が指摘されてきました。
・搬送作業中に故障して業務が中断してしまった
・交換部品が入手できず、長期停滞になった
・頼んでも納期が読めず、急な調達では間に合わなかった
こうした課題に対し、リヤカーの森は「導入＝ゴールではなく、運用を始めてからが始まり」という観点で設計しました。販売・出荷・アフターサービスの各フェーズを一元化し、ユーザーが使用を開始した日から安心できる体制を整えています。
リヤカー専門店ならではのサービスとサポート
1）最長3年保証で故障・保管リスクを低減
リヤカーの森では、一部主要モデルを対象に「最長3年保証」を提供しています。保証範囲・対象モデルは購入時に明示されており、長期保管用途（例えば防災備蓄）や頻繁な移動使用にも対応し得る体制です。
「導入して数ヶ月で不具合」のような初期アフターリスクを軽減することで、ユーザーの皆様には安心して日常運用・非常時運用の両面で活用していただけます。
2）国内倉庫保有＋正午過ぎまでの注文で即日発送
当社では国内倉庫に常時複数モデルの在庫を保有しています。正午過ぎまでに注文を受けた製品については、在庫状況に応じて原則「即日発送」とし、翌日以降の納品を可能としています（全国配送網を活用）。
これにより、設備導入が急がれる現場や予備備蓄として待機させておくケース、イベントや繁忙期の追加発注対応など、スピードが求められる場面にも対応が可能です。
3）国内対応修理・部品供給で復旧時間を短縮
故障・部品交換が発生した場合、輸送・手続きの遅れを減らすため国内拠点での相談・修理・部品手配体制を整えています。部品ストックの適切な管理、修理受付からのフロー設計により、長期停止をできる限り避ける運用です。
これにより、ユーザー側では「導入して終わり」ではなく「使い続けていける」環境が整備されています。
4）専任窓口設置と運用相談サポート
機種選定段階から導入後の使用相談、保管・メンテナンスに関する問い合わせまで、専任スタッフが対応します。土日も稼働しており、連絡手段には電話のほかLINEやメールも整備。現場の多様な状況に応じたサポートを提供しています。
例えば、イベント前日の急な発注や、災害発生時の使用相談など、時間に余裕のない現場にも対応できる体制です。
コストを抑えつつ高品質を実現する事業設計
リヤカーの森では以下のような事業構成により、コスト最適化と品質維持を両立しています。
・専門店として、折り畳みアルミリヤカーに特化し、調達・在庫管理・販売・メンテナンスを一体で運営
・直販体制により中間マージンを削減
・商品の長期使用を視野に入れた仕様設計（例：アルミフレーム、メンテナンス性の高い構造）
・独自に実施した市場調査により、同仕様モデルにおける業界価格帯を把握し、当社価格を「業界最安価格帯」と位置づけ
このように、導入から長期運用までを見据えた「総所有コスト（TCO: Total Cost of Ownership）」の軽減に貢献する設計を行っています。
リヤカーの需要の高まりと社会的背景
少子高齢化や人手不足による作業効率化のニーズの高まりに加え、大規模災害への備えとして自治体や企業における荷役運搬インフラの見直しが進んでいます。こうした環境下で、リヤカーは「電源不要」「簡便設置」「移動機動性あり」といった強みを発揮しています。
リヤカーの森は、そうした現場での活用を想定し、流通現場・農業・建築資材・防災備蓄など多岐にわたる用途に対して「ただ販売する」だけでなく「導入後も使い続けられる体制づくり」で貢献します。
リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/after/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
リヤカーの森は導入後も安心できる仕組みを整備
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332692&id=bodyimage1】
リヤカーは、資材の搬送、収穫作業、イベント運営、災害時の物資輸送など業務の継続性に直結する設備です。しかし、実際の導入現場では以下のような課題が指摘されてきました。
・搬送作業中に故障して業務が中断してしまった
・交換部品が入手できず、長期停滞になった
・頼んでも納期が読めず、急な調達では間に合わなかった
こうした課題に対し、リヤカーの森は「導入＝ゴールではなく、運用を始めてからが始まり」という観点で設計しました。販売・出荷・アフターサービスの各フェーズを一元化し、ユーザーが使用を開始した日から安心できる体制を整えています。
リヤカー専門店ならではのサービスとサポート
1）最長3年保証で故障・保管リスクを低減
リヤカーの森では、一部主要モデルを対象に「最長3年保証」を提供しています。保証範囲・対象モデルは購入時に明示されており、長期保管用途（例えば防災備蓄）や頻繁な移動使用にも対応し得る体制です。
「導入して数ヶ月で不具合」のような初期アフターリスクを軽減することで、ユーザーの皆様には安心して日常運用・非常時運用の両面で活用していただけます。
2）国内倉庫保有＋正午過ぎまでの注文で即日発送
当社では国内倉庫に常時複数モデルの在庫を保有しています。正午過ぎまでに注文を受けた製品については、在庫状況に応じて原則「即日発送」とし、翌日以降の納品を可能としています（全国配送網を活用）。
これにより、設備導入が急がれる現場や予備備蓄として待機させておくケース、イベントや繁忙期の追加発注対応など、スピードが求められる場面にも対応が可能です。
3）国内対応修理・部品供給で復旧時間を短縮
故障・部品交換が発生した場合、輸送・手続きの遅れを減らすため国内拠点での相談・修理・部品手配体制を整えています。部品ストックの適切な管理、修理受付からのフロー設計により、長期停止をできる限り避ける運用です。
これにより、ユーザー側では「導入して終わり」ではなく「使い続けていける」環境が整備されています。
4）専任窓口設置と運用相談サポート
機種選定段階から導入後の使用相談、保管・メンテナンスに関する問い合わせまで、専任スタッフが対応します。土日も稼働しており、連絡手段には電話のほかLINEやメールも整備。現場の多様な状況に応じたサポートを提供しています。
例えば、イベント前日の急な発注や、災害発生時の使用相談など、時間に余裕のない現場にも対応できる体制です。
コストを抑えつつ高品質を実現する事業設計
リヤカーの森では以下のような事業構成により、コスト最適化と品質維持を両立しています。
・専門店として、折り畳みアルミリヤカーに特化し、調達・在庫管理・販売・メンテナンスを一体で運営
・直販体制により中間マージンを削減
・商品の長期使用を視野に入れた仕様設計（例：アルミフレーム、メンテナンス性の高い構造）
・独自に実施した市場調査により、同仕様モデルにおける業界価格帯を把握し、当社価格を「業界最安価格帯」と位置づけ
このように、導入から長期運用までを見据えた「総所有コスト（TCO: Total Cost of Ownership）」の軽減に貢献する設計を行っています。
リヤカーの需要の高まりと社会的背景
少子高齢化や人手不足による作業効率化のニーズの高まりに加え、大規模災害への備えとして自治体や企業における荷役運搬インフラの見直しが進んでいます。こうした環境下で、リヤカーは「電源不要」「簡便設置」「移動機動性あり」といった強みを発揮しています。
リヤカーの森は、そうした現場での活用を想定し、流通現場・農業・建築資材・防災備蓄など多岐にわたる用途に対して「ただ販売する」だけでなく「導入後も使い続けられる体制づくり」で貢献します。
リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/after/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
プレスリリース詳細へ