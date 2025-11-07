「にじさんじ エスコートボイス」「にじさんじ 恋愛ゲームパロディボイス」、「ボイスビジュアルカード」2025年11月14日(金)12時より販売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、新たなコンセプトボイス＆グッズを2025年11月14日(金)12時から販売開始いたします。

2025年11月14日(金)12時から「にじさんじ エスコートボイス」「にじさんじ 恋愛ゲームパロディボイス」「ボイスビジュアルカード」の販売を開始！

コンセプトボイスの「にじさんじ エスコートボイス」「にじさんじ 恋愛ゲームパロディボイス」と、「ボイスビジュアルカード」が登場！

2025年11月14日(金)12時から2025年11月30日(日)23時59分までの期間、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)と、NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com)にて「にじさんじ エスコートボイス」「にじさんじ 恋愛ゲームパロディボイス」の販売をいたします。

また、にじさんじオフィシャルストアでは、ボイスのキービジュアルを使用した「ボイスビジュアルカード」も同日に販売を開始いたします。



キービジュアルセット、キービジュアルの各ライバーボイスには、もれなくPC＆スマートフォン用壁紙が付属します！ぜひボイスと合わせてお楽しみください。

【コンセプトボイス】にじさんじ エスコートボイス

・キービジュアルセット(宇佐美リト、春崎エアル、叢雲カゲツ)：3,600円(税込)

※宇佐美リト、春崎エアル、叢雲カゲツのボイスに加え、それぞれ単体のスマートフォン用壁紙と3名の撮りおろしビジュアルを使用したPC用壁紙が特典として付属します。

※コンプリートセットは販売いたしません。

※キービジュアルセットにEXボイスは含まれておりません。

・ライバーボイス：各1,200円(税込)

・EXボイス：各600円(税込)



※キービジュアル3名のボイス(EXボイスを除く)には、購入したライバー単体のスマートフォン用壁紙と同ライバー(宇佐美リト&春崎エアル&叢雲カゲツ)の撮りおろしビジュアルを使用したPC用壁紙が特典として付属します。

■ 参加ライバー(にじさんじ)

愛園愛美、赤城ウェン、飛鳥ひな、天宮こころ、アルス・アルマル、五十嵐梨花、五木左京、伊波ライ、戌亥とこ、宇佐美リト、海妹四葉、えま★おうがすと、エリー・コニファー、える、小野町春香、オリバー・エバンス(Japanese ver.＆English ver.)、甲斐田晴、加賀美ハヤト、蝸堂みかる、叶、鏑木ろこ、神田笑一、綺沙良、雲母たまこ、ギルザレンIII世、来栖夏芽、弦月藤士郎、小清水透、梢桃音、小柳ロウ、三枝明那、早乙女ベリー、榊ネス、酒寄颯馬、桜凛月、椎名唯華、栞葉るり、司賀りこ、四季凪アキラ、獅子堂あかり、静凛、シスター・クレア、篠宮ゆの、白雪巴、城瀬いすみ、健屋花那、鈴木勝、皇れお、セラフ・ダズルガーデン、ソフィア・ヴァレンタイン、鷹宮リオン、珠乃井ナナ、ドーラ、東堂コハク、十河ののは、長尾景、渚トラウト、七瀬すず菜、ニュイ・ソシエール、猫屋敷美紅、葉加瀬冬雪、花籠つばさ、花畑チャイカ、早瀬走、春崎エアル、樋口楓、一橋綾人、緋八マナ、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、フレン・E・ルスタリオ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、星導ショウ、本間ひまわり、魔界ノりりむ、ましろ爻、町田ちま、魔使マオ、ミラン・ケストレル、叢雲カゲツ、森中花咲、夜牛詩乃、矢車りね、山神カルタ、夕陽リリ、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、ルイス・キャミー、ルンルン、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、レオス・ヴィンセント、ローレン・イロアス、渡会雲雀

※五十音順

※English ver.表記のある商品は英語での収録商品となります。

■ 参加ライバー(NIJISANJI EN)

アルバーン・ノックス(English ver.＆Japanese ver.)、クロード クローマーク(English ver.＆Japanese ver.)、ドッピオ ドロップサイト、フリオドール(English ver.＆Japanese ver.)、クララ チャームウッド(English ver.＆Japanese ver.)、ルカ・カネシロ、マリア マリオネット(English ver.＆Japanese ver.)、狂蘭 メロコ(English ver.＆Japanese ver.)、レン ゾット(English ver.＆Japanese ver.)、凉舞 バレンウォート(English ver.＆Japanese ver.)、セイブル(English ver.＆Japanese ver.)、浮奇・ヴィオレタ、ベンタクロウ ブリンガー(English ver.＆Japanese ver.)、ヴェザリウス バンデージ(English ver.＆Japanese ver.)、ジール・ギンジョウカ(English ver.＆Japanese ver.)

※アルファベット順

※Japanese ver.の表記が無いものはEnglish ver.のみの販売となります。



■ 「にじさんじ エスコートボイス(宇佐美リト、春崎エアル、叢雲カゲツ)」 イラストレーター

イサム 様(https://x.com/ISUMI_136)

【セリフボイス】にじさんじ 恋愛ゲームパロディボイス

「セリフボイス」では共通のセリフ数パターンの中から、トラックごとにライバーが好きなセリフを選んで収録しています。

「恋愛ゲームパロディボイス」共通台本 トラックリスト

・トラック1：出会い

・トラック2：身近なイベント

・トラック3：学校行事

・トラック4：すれ違い

・トラック5：仲直り

・トラック6：贈り物

※本ボイスは1商品につきトラック1～6全てが収録されています。

※パロディの内容を含むボイスとなっております。

※ライバーごとのアレンジによって、共通セリフとは全く異なる内容になっている可能性もございます。

・キービジュアルセット(天宮こころ、フレン・E・ルスタリオ)：1,000円(税込)

※天宮こころ、フレン・E・ルスタリオのボイスに加え、それぞれ単体のスマートフォン用壁紙と2名の撮りおろしビジュアルを組み合わせたPC用壁紙が特典として付属します。

・ライバーボイス：各500円(税込)

※キービジュアル2名のボイスには、購入したライバー単体のスマートフォン用壁紙と同ライバー(天宮こころ&フレン・E・ルスタリオ)の撮りおろしビジュアルを組み合わせたPC用壁紙が特典として付属します。

■ 参加ライバー (にじさんじ)

愛園愛美、赤城ウェン、飛鳥ひな、天宮こころ、アルス・アルマル、五十嵐梨花、石神のぞみ、五木左京、伊波ライ、戌亥とこ、海妹四葉、えま★おうがすと、エリー・コニファー、える、小野町春香、オリバー・エバンス(Japanese ver.＆English ver.)、魁星、甲斐田晴、加賀美ハヤト、蝸堂みかる、叶、鏑木ろこ、神田笑一、綺沙良、雲母たまこ、来栖夏芽、弦月藤士郎、小清水透、梢桃音、小柳ロウ、三枝明那、早乙女ベリー、榊ネス、酒寄颯馬、桜凛月、椎名唯華、司賀りこ、四季凪アキラ、獅子堂あかり、静凛、シスター・クレア、篠宮ゆの、白雪巴、城瀬いすみ、健屋花那、鈴木勝、皇れお、セラフ・ダズルガーデン、ソフィア・ヴァレンタイン、空星きらめ、鷹宮リオン、珠乃井ナナ、でびでび・でびる、ドーラ、東堂コハク、十河ののは、長尾景、渚トラウト、七瀬すず菜、ニュイ・ソシエール、猫屋敷美紅、葉加瀬冬雪、花籠つばさ、花畑チャイカ、早瀬走、春崎エアル、樋口楓、緋八マナ、風楽奏斗、フミ、フレン・E・ルスタリオ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、星導ショウ、本間ひまわり、ましろ爻、町田ちま、ミラン・ケストレル、叢雲カゲツ、森中花咲、夜牛詩乃、矢車りね、山神カルタ、夕陽リリ、雪城眞尋、夢追翔、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、竜胆尊、ルイス・キャミー、ルンルン、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、レオス・ヴィンセント、ローレン・イロアス、渡会雲雀

※五十音順

※English ver.表記のある商品は英語での収録商品となります。

■ 「にじさんじ 恋愛ゲームパロディボイス(天宮こころ、フレン・E・ルスタリオ)」 イラストレーター

雨傘ゆん 様(https://x.com/yun_216)

販売概要

【販売サイト】

・にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

・NIJISANJI EN Official Store：https://nijisanji-store.com

【販売期間】

2025年11月14日(金)12時～2025年11月30日(日)23時59分

※今後再販される可能性があります。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN公式X：https://x.com/NIJISANJI_World

・ハッシュタグ：#にじさんじエスコートボイス #にじさんじ恋愛ゲームパロディボイス

2025年11月「ボイスビジュアルカード」 グッズ紹介

■2025年11月【ボイスビジュアルカード】ランダムコレクションカード

・価格：400円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2025年11月下旬以降となります。

販売概要

・販売開始日時：2025年11月14日(金)12時～

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_619

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

イラストレーター

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸





