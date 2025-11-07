“48歳でレギュラー番組ゼロ”窮地に追い込まれたサバンナ八木真澄をFP1級合格へ導いた笑えて学べる勉強法を大公開する一冊、予約開始！

株式会社KADOKAWA

　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月16日（金）に発売予定の新刊『世界一ゆるい勉強法』（サバンナ八木真澄）の予約受付を開始しました。



　本書は、「ブラジルの人聞こえますか～!」のギャグでおなじみ、吉本興業所属のお笑いコンビ・サバンナ八木真澄の最新刊。同氏は2024年10月に難関国家資格・ファイナンシャルプランナー1級に合格。レギュラー番組がゼロになった48歳から勉強を始め、わずか2年のスピード合格でした。その支えとなったのが、自らが考案したオリジナルの勉強法。「いかに苦痛を感じずに継続できるか」を信条に編み出した勉強法はなんと500項目以上。その中から厳選して96項目を紹介しています。




【書誌情報】

書名：世界一ゆるい勉強法


著者：サバンナ八木真澄


発売日：2026年1月16日（金）電子書籍同日配信予定　


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


ISBN：9784041166864


発行：KADOKAWA


【目次】

第１章　基本スタンス


001　目標を決めない


002　時間を決めない


003　興味のないところはやらない


004　イヤになるまでやらない


005　わからなかったら飛ばす


006　失敗しまくる


007　心地よく終わる


008　夢を持つ



第２章　勉強のある生活


009　自分が勉強したいから静かに


010　勉強机は使ったことがない


011　人に話すと記憶に焼きつく


012　家族で取り組む


013　紙でなくていい


014　移動時間は最高の勉強タイム


015　朝を活用


016　習慣が最強


017　勉強すれば物欲が消えていく


018　カフェ巡り


019　眠ると記憶が整理される


020　今日のベストを尽くす


021　お気に入りのチャンネルを見つける


022　「あー間違えた」はだいぶいい感じ


023　相方と台本を覚えるスピードが全然違う


024　仲間をつくる


025　知らない街で


026　本棚をかっこよく


027　旅行先でもルーティンは変えない


028　雑誌のように問題集を見る


029　社会人の勉強方法


030　やっている勉強、今日が一番難しい


031　勉強するからテーブルが楽しい


032　停滞した時は楽しむ



第３章　八木流テクニック


033　興味のあることに置き換えて覚える


034　強度を変える


035　難しい問題をやってみる


036　短い時間を繰り返す


037　優越感に浸りながら復習


038　複数の教材でやってみる


039　ゲーム感覚を持たせる


040　字を大きくする


041　単語だけを覚えようとしない


042　わからないところで知識を拾っていく


043　声に出して読む


044　感情を乗せて勉強する


045　コインを置く


046　浅く広く


047　心地よい負荷をかける


048　軸になるテキストをつくる


049　大切なものを我慢するとプレッシャーになる


050　集中とダラダラを使いわける


051　勉強は心の旅行


052　ドーパミンをセットにする



第４章　試験に対する心構え


053　問題は落とすようにできている


054　試験は緊張したほうがいい


055　試験が迫っても同じように過ごす


056　合格した後をイメージする


057　小テストはボロボロでOK


058　路線変更もOK


059　難しいイメージを取り払う


060　人と比べない


061　試験は落ちてOK


062　一歩ずつ


063　模擬試験でドキドキに慣れる


064　試験の次の日が大切


065　試験後のスケジュールを考えておく


066　一喜一憂する暇はない


067　「悔しい」は一歩手前


068　唯一、勉強しない日


069　落ちてこそ人をリスペクトできる


070　計算間違い、試験ならOK


071　試験当日



第５章　　こうやってＦＰ１級に合格した


072　映像をイメージする


073　模擬試験で時間配分を把握


074　やればやるほど速度が上がる


075　和暦と西暦を押さえる


076　電卓を使いこなす


077　体験すると入る


078　ＦＰ１級基礎編　一問一答で理解を深める


079　引っかけたいポイントを見つける


080　道理的な軸を持ちイレギュラーを覚える


081　会社法


082　言葉に慣れる


083　難しいところを徹底的にやる


084　ＦＰ１級応用編　繰り返すと作業になる


085　ＦＰ１ 級学科試験に合格した日


086　ＦＰ１ 級実技試験　学科がよりリアルに


087　「きんざい」の面接対策は耳と口で覚える


088　面接で必ず聞かれること


089　「ＦＰ協会」の実技試験は年に１回しかない


090　計算の反復練習から意味を知る


091　論述をどうするか


092　口に出すと論述しやすくなる


093　論述は模範解答より広く


094　見える瞬間がある


095　受かってからが本物の勉強


096　勉強は冒険


※目次は変更になる可能性があります




なお、11/7（金）よりWEBザテレビジョンにて集中連載「サバンナ八木の笑えて学べる人生相談」がスタートします。「お金」「勉強」「人生」に関するリアルな悩みに、同氏が忖度なしで真剣に答えます。毎週金曜日公開予定。新刊発売までの期間でこちらもお楽しみください。



■サバンナ八木の笑えて学べる人生相談■


【いずれも重版5刷！好評既刊　書誌情報】



書名：FP1級取得！サバンナ八木流　お金のガチを教えます


著者：サバンナ八木真澄、ほんださん（本多遼太朗）


発売日：2025年3月27日（木）※電子書籍同日配信　


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


ISBN：9784041157312


発行：KADOKAWA


書名：年収300万円で心の大富豪


著者：サバンナ八木真澄


発売日：2024年6月20（木）※電子書籍同日配信


定価：1,760円（本体1,600円＋税）　　


ISBN：9784041149331


発行：KADOKAWA


【著者略歴】

サバンナ八木真澄


1974年生まれ。京都府出身。立命館大学産業社会学部卒業。94年に学生時代の後輩・高橋茂雄とお笑いコンビ・サバンナを結成。「ブラジルの人聞こえますか～！」など1000個以上のギャグを持ち、柔道2段・極真カラテ初段の筋肉芸人としても活躍中。著書に『年収300万円で心の大富豪』『FP1級取得！サバンナ八木流　お金のガチを教えます』などがある。24年に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得した。