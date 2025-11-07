“48歳でレギュラー番組ゼロ”窮地に追い込まれたサバンナ八木真澄をFP1級合格へ導いた笑えて学べる勉強法を大公開する一冊、予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月16日（金）に発売予定の新刊『世界一ゆるい勉強法』（サバンナ八木真澄）の予約受付を開始しました。

本書は、「ブラジルの人聞こえますか～!」のギャグでおなじみ、吉本興業所属のお笑いコンビ・サバンナ八木真澄の最新刊。同氏は2024年10月に難関国家資格・ファイナンシャルプランナー1級に合格。レギュラー番組がゼロになった48歳から勉強を始め、わずか2年のスピード合格でした。その支えとなったのが、自らが考案したオリジナルの勉強法。「いかに苦痛を感じずに継続できるか」を信条に編み出した勉強法はなんと500項目以上。その中から厳選して96項目を紹介しています。

【書誌情報】

書名：世界一ゆるい勉強法

著者：サバンナ八木真澄

発売日：2026年1月16日（金）電子書籍同日配信予定

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041166864

発行：KADOKAWA

【目次】

第１章 基本スタンス

001 目標を決めない

002 時間を決めない

003 興味のないところはやらない

004 イヤになるまでやらない

005 わからなかったら飛ばす

006 失敗しまくる

007 心地よく終わる

008 夢を持つ

第２章 勉強のある生活

009 自分が勉強したいから静かに

010 勉強机は使ったことがない

011 人に話すと記憶に焼きつく

012 家族で取り組む

013 紙でなくていい

014 移動時間は最高の勉強タイム

015 朝を活用

016 習慣が最強

017 勉強すれば物欲が消えていく

018 カフェ巡り

019 眠ると記憶が整理される

020 今日のベストを尽くす

021 お気に入りのチャンネルを見つける

022 「あー間違えた」はだいぶいい感じ

023 相方と台本を覚えるスピードが全然違う

024 仲間をつくる

025 知らない街で

026 本棚をかっこよく

027 旅行先でもルーティンは変えない

028 雑誌のように問題集を見る

029 社会人の勉強方法

030 やっている勉強、今日が一番難しい

031 勉強するからテーブルが楽しい

032 停滞した時は楽しむ

第３章 八木流テクニック

033 興味のあることに置き換えて覚える

034 強度を変える

035 難しい問題をやってみる

036 短い時間を繰り返す

037 優越感に浸りながら復習

038 複数の教材でやってみる

039 ゲーム感覚を持たせる

040 字を大きくする

041 単語だけを覚えようとしない

042 わからないところで知識を拾っていく

043 声に出して読む

044 感情を乗せて勉強する

045 コインを置く

046 浅く広く

047 心地よい負荷をかける

048 軸になるテキストをつくる

049 大切なものを我慢するとプレッシャーになる

050 集中とダラダラを使いわける

051 勉強は心の旅行

052 ドーパミンをセットにする

第４章 試験に対する心構え

053 問題は落とすようにできている

054 試験は緊張したほうがいい

055 試験が迫っても同じように過ごす

056 合格した後をイメージする

057 小テストはボロボロでOK

058 路線変更もOK

059 難しいイメージを取り払う

060 人と比べない

061 試験は落ちてOK

062 一歩ずつ

063 模擬試験でドキドキに慣れる

064 試験の次の日が大切

065 試験後のスケジュールを考えておく

066 一喜一憂する暇はない

067 「悔しい」は一歩手前

068 唯一、勉強しない日

069 落ちてこそ人をリスペクトできる

070 計算間違い、試験ならOK

071 試験当日

第５章 こうやってＦＰ１級に合格した

072 映像をイメージする

073 模擬試験で時間配分を把握

074 やればやるほど速度が上がる

075 和暦と西暦を押さえる

076 電卓を使いこなす

077 体験すると入る

078 ＦＰ１級基礎編 一問一答で理解を深める

079 引っかけたいポイントを見つける

080 道理的な軸を持ちイレギュラーを覚える

081 会社法

082 言葉に慣れる

083 難しいところを徹底的にやる

084 ＦＰ１級応用編 繰り返すと作業になる

085 ＦＰ１ 級学科試験に合格した日

086 ＦＰ１ 級実技試験 学科がよりリアルに

087 「きんざい」の面接対策は耳と口で覚える

088 面接で必ず聞かれること

089 「ＦＰ協会」の実技試験は年に１回しかない

090 計算の反復練習から意味を知る

091 論述をどうするか

092 口に出すと論述しやすくなる

093 論述は模範解答より広く

094 見える瞬間がある

095 受かってからが本物の勉強

096 勉強は冒険

なお、11/7（金）よりWEBザテレビジョンにて集中連載「サバンナ八木の笑えて学べる人生相談」がスタートします。「お金」「勉強」「人生」に関するリアルな悩みに、同氏が忖度なしで真剣に答えます。毎週金曜日公開予定。新刊発売までの期間でこちらもお楽しみください。

■サバンナ八木の笑えて学べる人生相談■

【いずれも重版5刷！好評既刊 書誌情報】

書名：FP1級取得！サバンナ八木流 お金のガチを教えます

著者：サバンナ八木真澄、ほんださん（本多遼太朗）

発売日：2025年3月27日（木）※電子書籍同日配信

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041157312

発行：KADOKAWA

書名：年収300万円で心の大富豪

著者：サバンナ八木真澄

発売日：2024年6月20（木）※電子書籍同日配信

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041149331

発行：KADOKAWA

【著者略歴】

サバンナ八木真澄

1974年生まれ。京都府出身。立命館大学産業社会学部卒業。94年に学生時代の後輩・高橋茂雄とお笑いコンビ・サバンナを結成。「ブラジルの人聞こえますか～！」など1000個以上のギャグを持ち、柔道2段・極真カラテ初段の筋肉芸人としても活躍中。著書に『年収300万円で心の大富豪』『FP1級取得！サバンナ八木流 お金のガチを教えます』などがある。24年に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得した。