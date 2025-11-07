『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』『マジックオアトリートオア ストーリーイベント』『ピックアップガチャ ドット・ランス』＆『HAPPY BIRTHDAY マイロ・マッシュ』開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）と合同会社MuscleMagic Gamesが開発・運営するアニメ『マッシュル-MASHLE-』初のスマートフォン向けゲームアプリ『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』（略称：マシュパズ）では2025年11月5日（水）より『マジックオアトリートオア ストーリーイベント』を開催しました。また、同日より『マジックオアトリートオア ピックアップガチャ ドット・ランス』を開催しております。

■『マジックオアトリートオア ストーリーイベント』開催！

当イベントでは、ゲームオリジナルのストーリーを配信しております。イベントマップを進めることで、ストーリーが開放されゲームオリジナルのストーリーを楽しむことができます。ここだけのストーリーをぜひお楽しみください。また、イベントマップで集めたポイントでイベント限定のサポートカードやアイテムを獲得できる「ポイントガチャ」も登場いたします。たくさんのポイントを集めて☆３サポートカードやガチャチケットを手に入れよう！

※獲得可能な報酬アイテムの詳細はゲーム内よりご確認ください。

■イベント開催期間

11月5日（水）～11月19日（水）11:59

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

■『マジックオアトリートオア ピックアップガチャ ドット・ランス』開催！

『マジックオアトリートオア ストーリーイベント』に合わせて開催される、期間限定のピックアップガチャではイベント限定衣装を身に纏ったドット・ランスが登場します。

▼ピックアップキャラクター

☆3【ウルフ・ザ・ボンバー】ドット・バレット

☆3【フランケン・シスターイン】ランス・クラウン

■開催期間

11月5日（水）～11月19日（水）11:59

※開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、同時開催中の『マジックオアトリートオア ストーリーイベント』を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。イベント限定衣装のキャラクターたちの姿をぜひお楽しみください！

■HAPPY BIRTHDAY マイロ 記念キャンペーンを開催！

マイロ・ジェーニアスの誕生日を記念して、11月7日（水）より1週間限定で記念キャンペーンを開催いたします。期間中、特別ステージをクリアすると豪華報酬が獲得できます。また、「バースデーログインボーナス」も同時に開催され、期間中にログインするとログインした日数に応じて豪華アイテムが貰えます。是非、ログインして豪華報酬を手に入れよう！

※キャンペーン詳細はゲーム内よりご確認ください。

■イベント開催期間

11月7日（金）00:00～11月14日（金）23:59

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

■特別ステージ報酬

・ガチャチケット 1枚

・級硬貨（無償） 300枚

・特別称号

■ログイン報酬

1日目：ガチャチケット 1枚

2日目：ガチャチケット 1枚

3日目：誕生日限定サポートカード

※獲得可能な報酬アイテムの詳細はゲーム内よりご確認ください。

■HAPPY BIRTHDAY マッシュ 記念キャンペーンを開催！

マッシュ・バーンデッドの誕生日を記念して、11月11日（火）より1週間限定で記念キャンペーンを実施いたします。期間中、特別ステージをクリアすると豪華報酬が獲得できます。また、「バースデーログインボーナス」も同時に開催され、期間中にログインするとログインした日数に応じて豪華アイテムが貰えます。是非、ログインして豪華報酬を手に入れよう！

※キャンペーン詳細はゲーム内よりご確認ください。

■イベント開催期間

11月11日（火）00:00～11月18日（火）23:59

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

■特別ステージ報酬

・ガチャチケット 1枚

・級硬貨（無償） 300枚

・特別称号

■ログイン報酬

1日目：ガチャチケット 1枚

2日目：ガチャチケット 1枚

3日目：誕生日限定サポートカード

※獲得可能な報酬アイテムの詳細はゲーム内よりご確認ください。

■マッシュル-MASHLE-マッスルパズルとは

マッシュル-MASHLE-マッスルパズルはアニメ『マッシュル-MASHLE-』の世界観を再現した簡単&爽快なパズルゲームです！

作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。さらに、ゲームオリジナルの描き起こしイラストも多数登場予定！

好きなキャラクターでチームを編成して、自分だけのオリジナルのチームを作ることも可能。以下のリンクよりぜひダウンロードをお願いいたします！

〈App Store / Google Play ストア〉

https://mushpuzz.onelink.me/UBZK/jmviqhg1

〈公式サイト〉

https://mashle.pw/

Instagram

https://www.instagram.com/mashle_game

Tiktok

https://www.tiktok.com/@mashle_game

Youtube

https://www.youtube.com/@mashle_game

■製品概要

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

