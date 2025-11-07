【レインボー協議会×IBJ】11月15日(土)に最大40名規模の“スイーツビュッフェ×出会い”を楽しむ秋のカフェコン開催

株式会社IBJ

国内最多*の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「「IBJ」）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、埼玉県川越都市圏まちづくり協議会（通称：レインボー協議会）からの委託により、2025年11月15日(土)13時より埼玉県比企郡鳩山町の「泉井交流体験エリア」にて、“スイーツビュッフェ×出会い”をテーマにした「カフェコン」を開催いたします。参加対象者は埼玉県在住・在勤・在学の未婚の男女25～45歳の方で、スイーツを楽しみながら交流できる最大40名規模の婚活パーティーです。

実施背景

IBJでは、自治体と連携した地域活性化型の婚活支援を全国で推進しています。少子化や地域の交流機会の減少が進むなか、自治体が主体となった“地域連携型の婚活イベント”が注目を集めています。

こうした背景を受け、IBJではレインボー協議会が主催する、鳩山町を舞台に“地域の魅力を感じながら出会えるイベント”として本企画の実施を決定しました。

イベント概要

本イベントは、スイーツビュッフェを囲みながら楽しむ、カフェスタイルの婚活パーティーです。立食ではなくテーブルを囲んで座り、ゆったりとリラックスしながら会話を楽しむことができます。

またグループトークでは“価値観ゲーム”を実施。ゲームを通して、お相手を深く知ることができます。

イベントの流れ

◆ スイーツビュッフェ＆グループトークで価値観トーク

ゲームを交えながら自然と打ち解けられる工夫が満載！甘いスイーツを味わいながら、会話を通して共通点や価値観の違いも楽しめます。

◆ 1対1トークタイム

お互いのプロフィールを見ながら、ゆっくりとお話しすることができ、第一印象だけではわからない一面を知ることができます。

◆ アピール＆マッチングタイム

アピールタイムでは、気になるお相手にスマホから「いいね」で気持ちを伝えることが可能。マッチング結果はスマホ上で個別に発表されるため、周囲を気にせず自然な流れで次のステップへ進むことができます。

イベント詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/895_1_e062edde2bc6b09a3e23e92e6c783c60.jpg?v=202511071258 ]今後の展開

今後も自治体との連携を強化し、地域に根ざした出会いの機会を創出してまいります。本イベントをきっかけに、地域の魅力を感じながら結婚を意識した出会いが生まれることで、地域への定住や人口流出の抑制など、地方創生への貢献を目指します。

IBJは地域での出会い・結婚支援を行うことで、地域で結婚し家族をつくり定住する、という流れをつくることができると考えます。出会いから結婚支援までのサポートを行い、結婚により生まれる地域需要の拡大を図って参ります。



■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数