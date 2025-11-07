東京／成田-パラオ間の直行便が10月29日、新たに開設されました。この日の就航に先立ち、パラオのスランゲル・ウィップス・ジュニア大統領らが成田空港で記念セレモニーに出席。「日本とパラオの架け橋に」とパラオの魅力を笑顔でPRしました。これまでのグアム経由便の所要８時間から、乗り継ぎなしの直行便となったことでフライト時間も５時間へと大幅に短縮。「手つかずの楽園」として知られるパラオがより身近となり、観光客にさらなる人気を呼ぶと期待されています。





パラオが近くなった！日本から乗り換えなしで5時間

他社が運航していた東京/成田-パラオ定期直行便が2018年に取りやめとなって以来、日本とパラオを結ぶ定期直行便はなく、グアムで乗り継ぎした場合のフライト時間は最短で８時間でした。今回、ユナイテッド航空が８年ぶりとなる定期便での直行便を就航。フライトは約5時間に短縮されました。今後は週2便運航する予定となっています。 日本からのアクセス向上により、美しい自然と豊かな海に恵まれたパラオ共和国は、さらなる人気の高まりが期待されています。



直行便運航スケジュール







スランゲル大統領が自ら広告塔に「キズナより深まる」

来日中のスランゲル大統領は、ユナイテッド航空が10月29日に開催したプレスカンファレンスで「歴史的な新路線の初便を見られて光栄です」と今回の直行便開設に改めて感謝。「これで島国がつながります。家族が、ビジネスが、旅行者がつながります。貿易も強め、観光業も盛んになる。文化交流の扉も開かれるでしょう」と、好影響の循環が生まれると力強く話しました。

「パラオでは今、『ヤキュー』が大人気です。日本から野球がパラオに持ち込まれて今年で100年目。元々、日本と縁が深い」と両国の友好な関係をアピールし、「パラオと日本のキズナをより深めることになると思います」と期待を寄せ、「アリガトウゴザイマシタ」と会見の最後は日本語で締め、満面の笑みを浮かべました。

その後、成田空港に特設された「パラオ・ブース」に立ち寄り視察。一般客からの写真撮影の求めに気楽に応じるなど、自らが広告塔として精力的にパラオの魅力をPRしました。





初便から満席スタート！お祝い放水に歓声

直行便就航を記念し、ゲートセレモニーも開催されました。初便の搭乗口はバルーンなどで彩られ、その前に設置された会見場には多くの観光客が詰めかけました。祝福に堀井巌・外務副大臣も駆けつけた中、スランゲル大統領は「この直行便が日本とパラオの架け橋になるように」と力強く宣言しました。

セレモニー後には、待望の初便が成田空港から出発。初便は満席で、盛況のうちに出発しました。また、初便出発時には就航を祝って飛行機へ向け放水する「ウォーターサルート」も行われ、成田空港を盛り上げました。





成田空港に「パラオ・ブース」 ノベルティグッズや子供向けワークショップも

東京／成田-パラオ間の直行便の就航に合わせ、10月28、29日は成田空港内の第1ターミナル内に「パラオ・ブース」を設置。パラオの魅力や、手つかずの自然の素晴らしさを、ブースを訪れた人たちに伝えました。この特設ブースでは、パラオ政府観光局のInstagram公式アカウントをフォロー頂いた方に、その場でパラオ関連のノベルティグッズがプレゼントされました。パラオのロゴ入りペンやエコバック、ステッカーなどの限定グッズは、成田空港を訪れた観光客にも大好評でした。

ツアー旅行のパンフレットも好評で、多くの人が手に取ってスタッフに質問するなど、興味を示していました。

また、ブースの一角には子供向けのワークショップを用意。特製フォトフレームを色鮮やかに装飾する工作に、子供たちが真剣な表情で夢中になる光景も見られました。

29日には、パラオ共和国のスランゲル大統領がブースを訪れ、自らパラオの魅力をPR。大盛況のブースの様子を視察し「ありがとうございます」と、その熱気に感謝していました。

神秘に色づく海、パラオ

パラオ共和国は、ミクロネシアに位置し、 500 以上の群島からなる「手つかずの楽園」。透明度抜群のエメラルドグリーンの海に囲まれ、美しいサンゴ礁や多様な海洋生物が生息し、世界中の人々を魅了しています。また、パラオは日本語が通じる場面が多く、親しみやすさを感じられるのも魅力。温かくフレンドリーな国民性と神秘的な自然が、訪れる人の心を癒してくれます。

◆ パラオ政府観光局 【公式サイト】

https://visitpalau.jp/

◆パラオ政府観光局 【公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/visitpalaujp/