DAHON Newモデル情報：Deftarから劇的な進化を遂げ生まれ変わった「Deftar TX」と、人気のKシリーズに満を持してeBike「K-Forth」が登場！
株式会社アキボウ（所在地：大阪府堺市、代表取締役社長 西木一彦）の取り扱いブランドDAHON（ダホン）のラインナップに、Newモデルとして「Deftar TX」と「K-Forth」が登場しました。発表は2025年11月7日。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333801&id=bodyimage1】
■人気のKシリーズに満を持してeBike「K-Forth」が登場！
コンパクトフォールディングバイクの理想形として支持されてきたDAHON「Kシリーズ」に、ついにeBike（電動アシストモデル）が加わりました。その名も「K-Forth（ケーフォース）」。Kシリーズの軽量・コンパクトさはそのままに、パワフルな電動アシストで驚きの走りを実現した、折りたたみeBikeの常識を変える1台です。
製品ページ （右） https://shifta.jp/dahon/product/k-forth/
■Deftarから劇的な進化を遂げ生まれ変わった「Deftar TX」が登場！
10kgを切る軽量さとコストパフォーマンスを両立させたモデル「デフター」が、軽量さはそのままに、Vブレーキ化、可変式ステムやDeltechの採用、リアホイールのDAHON Proへのアップグレードなどを実現し「デフターTX」として登場。様々なライディングポジションやライダーの身長差に高い柔軟性を獲得するとともに、タイヤクリアランスにも余裕が生まれ、カスタムの可能性がさらに広がりました。
あらゆるユーザーのニーズに応えるポテンシャルを兼ね備えた、オールラウンドなベースモデルです。
製品ページ （右） https://shifta.jp/dahon/product/deftar-tx/
【会社概要】
会社名：株式会社アキボウ
代表者：代表取締役社長 西木 一彦
所在地：大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758
ＵＲＬ：https://www.akibo.co.jp
事業内容：自転車関連製品の輸入国内販売事業、オートバイ、自動車関連製品の輸出事業、不動産事業
配信元企業：株式会社アキボウ
