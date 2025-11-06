生成AI法人導入パッケージ「アーガイル AIアシスタント」に新機能 ― Nano BananaでのAI画像生成、最新GPT-5 Pro、Claude 4.5、DeepResearchなどに対応

アーガイル株式会社

アーガイル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：岡安淳司、以下「アーガイル」）は、法人向けの生成AI導入パッケージ「アーガイル AIアシスタント」(https://ai-assistant.jp/) において、Nano Bananaでの画像生成、GPT-5 Pro、Claude4.5、最新情報を自動収集・分析するChatGPTの「DeepResearch（ディープリサーチ）」機能を新たに搭載したことを発表いたします。

これにより、従来からご提供している高セキュリティ・高機能・使いやすいタブ型UIの環境に加え、最新の知見を取り込みながら、さらに高度な業務支援が可能となりました。

本パッケージは、ChatGPTをはじめとする最新AIを、機械学習の対象外で安全かつ効率的に活用したい組織に向け、最短3ヶ月から導入可能。日本最大の国立研究機関である「産業技術総合研究所（産総研）」にも、3年度にわたって継続導入されております。

1. GPT-5 Proをはじめ15種以上の最新LLMを定額利用可能「アーガイル AIアシスタント」にて定額利用可能可能な最新LLM一覧- GPT-5 Pro、Claude4.5、Gemini2.5など、世界最先端のモデルを1ユーザーあたり月400円～ 導入可能。- 全ユーザーが全モデルを利用でき、国内最安水準での提供を実現。- ChatGPT、Gemini、Claudeの利用は追加費用なし。- アイデアブレスト、企画書作成、コーディング支援、リーガルチェックなど、あらかじめ高度なプロンプトがセットされた20種以上のタブを標準装備。組織内でも自由にタブを作成できます。2. ディープリサーチ機能で最新情報を自動収集- ChatGPT有料プランと同等の「DeepResearch」機能の導入により、Web上の最新情報を10から20分間かけて徹底調査し、詳細なレポートの生成が可能。- 社内RAG（Retrieval Augmented Generation）、ファイル参照、画像認識なども利用可能。外部の最新情報と社内ナレッジを融合した高度な活用が実現。3. 安心のセキュリティ・管理機能- 機械学習の対象外オプトアウト機能を標準搭載。- ユーザー単位での利用管理、アクセス制御、個人情報やNGワードの入力ブロックなどを提供。- 全端末（PC・スマホ・タブレット）対応で、外出先でも利用可能。4. 画像認識・画像生成を含む多彩な機能「アーガイル AIアシスタント」画像生成タブにてNano Bananaが選択可能に- テキストからの画像生成、生成結果のブラッシュアップやリテイク、添付画像からの生成も可能。- Google Nano Bananaほか、DALL・E 3やGPT-Image-1などの最新の生成AIモデルを使用可能。今後も新モデル、動画生成機能などの追加予定。5. 定額・文字数課金なし- サーバ代、AI利用料、保守費を含んだ完全定額制。- トークン（文字数）課金が一切なく、安心して利用可能。- 産業技術総合研究所（産総研）競争入札を経て導入。高度な機密性が求められる研究業務や機械学習関連のコーディング業務にて活用。2023年からの導入以降、2025年も継続利用。- その他、官公庁、理化学系企業、製造業、IT、メディア、その他企業、学校法人、医療法人など幅広い業界で、多数の導入実績あり。- 月額基本料 + ユーザー課金- 1ユーザーあたり 400円～ / 月（月10回利用プランの場合）- ChatGPT、Gemini、Claudeのminiモデルは無制限利用可能

社名：アーガイル株式会社

創業：2009年12月

住所：東京都新宿区新小川町９番７号第三服部ビル３Ｆ

電話番号：03-6457-5789

代表者：代表取締役 岡安淳司

業種：IT、広告

主事業：生成AI活用システム開発、AI関連サービス運営、各種法人向け生成AI導入コンサルティング、SNSのUGC（クチコミ）データの取得・AI分析ツール開発

代表プロフィール

岡安淳司／アーガイル株式会社 代表取締役、生成AIエヴァンジェリスト

生成AIの社会実装を専門とし、企業・学校・官公庁へのAI導入支援を行う。AIと人間の共創をテーマに、多くの生成AIサービスを開発する、生成AIシステム設計とプロンプト制作のエキスパート。

AI専門家としてのメディア出演多数（TBS「News23」、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」、日本テレビ「ZIP!」ほか）。

連絡先

アーガイル AIアシスタントのお問い合わせ ： https://ai-assistant.jp/

公式サイト（お問い合わせ窓口）： https://argyle.jp/

代表電話：03-6457-5789

広報担当者：畑山（はたやま） info@argyle.jp