日本現金自動預け払い機市場は、次世代の銀行業務自動化と高度なセキュリティを備えた現金管理の革新を原動力として、2033年までに95億米ドル規模へ急成長すると予測されている

日本現金自動預け払い機市場は、次世代の銀行業務自動化と高度なセキュリティを備えた現金管理の革新を原動力として、2033年までに95億米ドル規模へ急成長すると予測されている