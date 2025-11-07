コスト効率の高い自動化ソリューションへの需要の高まりにより、世界の中古・再生ロボット市場は2031年までに50億米ドルを超える見込み
世界の中古・再生ロボット市場は年平均成長率（CAGR）11.5%で成長し、2031年には50億8,020万米ドルに達すると予測されています。
世界の中古・再生ロボット市場は大きな成長軌道に乗っており、2022年の19億970万米ドルから2031年には50億8,020万米ドルに急増すると見込まれています。2023年から2031年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）11.5%という力強い成長が見込まれています。数量ベースでも、市場は年平均成長率（CAGR）11.2%で着実に拡大すると予測されており、産業界が低コストで自動化を導入する方法におけるパラダイムシフトを示唆しています。
この市場の急成長は、特に中小企業において、コスト効率の高い産業オートメーションへの世界的なトレンドを反映しており、高額な新規ロボットシステムの現実的な代替手段として、再生ロボットへの注目が高まっています。
市場拡大の原動力
世界的な中古・再生ロボット市場の拡大には、いくつかの主要な要因が寄与しています。
産業オートメーションの需要拡大：製造、自動車、物流、エレクトロニクスといった業界が、生産性と精度の向上を目指してオートメーションの統合を進めている中、再生ロボットは機能性を損なうことなく、より導入しやすい選択肢を提供しています。
費用対効果とROI：中古・再生ロボットは、新品システムに比べて最大50%も低い大幅なコスト削減を実現できるため、予算が限られているものの、オートメーションのニーズが高まっている企業にとって非常に魅力的です。
認定再生ユニットの入手可能性：多くのOEMメーカーやサードパーティプロバイダーが、認定・テスト済み・保証付きの再生ロボットを提供しており、購入者の信頼と導入を促進しています。
持続可能性と循環型経済への取り組み：再生ロボットは、製品ライフサイクルの延長、電子機器廃棄物の削減、循環型経済の目標達成を支援することで、持続可能な製造業の実現に貢献します。
成長が見込まれる主要産業分野
中古および再生ロボットの需要は、いくつかの主要産業で急増しています。
自動車：歴史的に自動化が重視されてきた業界である自動車メーカーは、特にTier 2およびTier 3施設において、溶接、塗装、組立工程に中古ロボットアームを導入しています。
電子機器・半導体：PCB組立やマイクロエレクトロニクス実装における高精度化の要求に応えるため、費用対効果の高いロボットシステムの需要は高まっています。
物流・倉庫管理：eコマースの普及に伴い、倉庫業務における再生自律移動ロボット（AMR）やロボットパレタイザーの導入が増加しています。
食品・飲料：衛生基準と一貫性を維持しながらコスト効率を維持するため、食品加工業者は包装や資材搬送に中古ロボットシステムを活用するケースが増えています。
地域展望：アジア太平洋地域が主導権を握る
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの国々における急速な工業化の進展を背景に、世界の中古・再生ロボット市場を牽引しています。多数の中小企業の存在、製造拠点の拡大、そして持続可能な自動化への意識の高まりが、この地域の急成長に貢献しています。
北米と欧州も、成熟した自動化環境、大手再生サービスプロバイダーの存在、そして産業リサイクルと持続可能性を促進する政策により、大きな市場シェアを占めています。
