【うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL】12月19日に開催するライブのグッズ情報等を解禁！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」のライブ、『うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL TimeLink Live ～Time to Sing! Step Into Song!～』を2025年12月19日（金）に開催。当日販売するグッズ情報等を公開しました。
[イベント概要]
詳細はこちらから
https://backpri.com/event/2025-10-10/live-012/
【出演】
Flower Candy【其原有沙（花道すず役）、響野こひめ（柊 乙葉役）、和泉風花（桜田ルリ役）】
SILENT QUEEN【鈴木杏奈（白鳥風香役）、各務華梨（双星きらら役）、安 雪璃（双星すばる役）】
【イベント日時】
2025年12月19日（金）
開場19:00／開演19:30
【会場】
SUPERNOVA KAWASAKI
住所：〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1-13
https://supernova-kawasaki.jp/
[チケット情報]
①プレミアムシート ※指定席：9,000円（税込）
②スタンディング（先行）※整理番号順入場：6,000円（税込）
③スタンディング（一般）※整理番号順入場：4,500円（税込）
※ドリンク代600円(税込)が別途かかります。
※チケットの販売手数料はお客様のご負担となります。
※スタンディング（一般）に、来場特典はございません。
＜販売スケジュール＞
②スタンディング（先行）
抽選申込期間：2025年10月31日（金）18:00～2025年11月9日（日）23:59まで
当落発表：2025年11月14日（金）15:00頃
お申し込み：https://l-tike.com/backpri/
③スタンディング（一般）
販売期間：2025年11月21日（金）10:00～2025年12月18日（木）23:59まで
お申し込み：https://l-tike.com/backpri/
[来場特典：マフラータオル]
※来場受付時のお渡しとなります。
※スタンディング（一般）に、お渡しはございません。
※プレミアムシートとスタンディング（先行）のお客様の入場特典（マフラータオル）はご入場時のお渡しとなりますので、忘れずに必ずお受け取りください。後からのお渡しはできませんので予めご了承ください。また、ご来場されなかった方のマフラータオルの後日お渡し等はいたしかねます。返金も行いませんので予めご了承ください。
[グッズ情報]
物販会場：SUPERNOVA KAWASAKI
日時：2025年12月19日(金)16:30～18:30
トレーディング缶バッジ
種類数：全6種よりランダムで1種
価格：500円（税込）
アクリルスタンド
種類数：全6種
価格：各1,500円（税込）
Tシャツ
種類数：全2種（Lサイズ・XLサイズ）
価格：各4,400円（税込）
ロゴペンライト
種類数：全2種（Flower Candy・SILENT QUEEN）
価格：各3,300円（税込）
[リンク]
「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」公式サイト
https://backpri.com/
「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」公式X
https://x.com/backpriofficial
「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@backpri
©BROCCOLI ©ARIA entertainment Illust.デジタルギア株式会社
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
