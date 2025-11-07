【ちくらつなぐホテル】冬の海辺で楽しむ南房総の特別ステイ焚火の温もりと旬の味覚、サトウキビ収穫体験やお正月を海辺の千倉で迎える五感を満たす冬時間。11月7日より販売開始！

株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ焚火満喫冬のあったかステイ

冬でも穏やかな気候に恵まれ、海と太陽のぬくもりを感じられる千葉県南房総市・千倉。

南房総の海辺に佇む「ちくらつなぐホテル」では、卒業旅行やお祝い旅行も多いこの季節、思い出に残る冬の特別な宿泊プランを販売いたします。澄んだ空気の中、焚火を囲みながらスキレット料理と冬のBBQを楽しむ「【1日2組限定】スキレット料理＆冬のBBQ！焚火であったまる冬の贅沢ステイ」、

日本最北限のサトウキビ栽培地での収穫体験を通して“南房総の冬の恵み”にふれる「サトウキビ栽培最北限の地で収穫体験～無農薬栽培で作ったサトウキビの生ジュース付～」、

そして、新しい年の始まりを彩る「【お正月限定】千倉風のお雑煮とお節で迎える海辺のお正月ぷらるお節朝食プラン」の3プランをご用意しました。

冬の南房総で、心あたたまる食と自然体験、そして穏やかな海辺の時間をお楽しみください。

１.『【1日2組限定】温暖な南房総で思い出に残る卒業旅行・合格祝いを！焚火満喫冬のあったかステイ～冬のBBQ＆焚火料理付♪～（夕朝食付）』

サトウキビ栽培最北限の地で収穫体験

卒業旅行や合格祝いで思い出に残る旅を考えたいこの季節、温暖な南房総・千倉の海辺で焚火を満喫する心温まるアウトドア体験プランをご用意しました。夕方から広いお庭で焚火を囲み、海風を感じながらシェフ特製のオリジナル焚火料理を堪能。日が沈んだあとは、星空のもとでBBQを楽しみながら、焚火の音と波の音に身をゆだねる贅沢なひとときをお過ごしいただけます。焚火台やBBQのお片付けはすべてスタッフが行いますので、自然とともに過ごす時間を心ゆくまでお楽しみください。

卒業旅行や合格祝いで思い出に残る旅シェフ特製のオリジナル焚火料理

【概要】

■URL：

https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/chikuratsunaguhotel/searchInput

■設定期間：2025年12月1日～2026年2月28日

■料金：1泊2食付き/4名1室利用時：お一人様13,880円（税込）~

※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税が含まれます。

■プラン内容：

・焚火セット（焚火台、薪1束※追加は有料、ファイヤースターター（火起こし体験用）

・キャンプチェアー

・焚火料理：焼き芋、焼きバナナ、貝の酒蒸し、マシュマロ

・焚火プランオリジナルBBQ：豚・鶏・骨付きウィンナー・じゃがバター

・枝豆ホイル焼き・焼き野菜2種・おにぎり

２.『【自然体験で地域を満喫】南房総サトウキビ収穫体験～無農薬栽培で作ったサトウキビ生ジュース付～プラン（夕朝食付）』

ちくらつなぐホテルでは、昨年大好評だった【南房総サトウキビ収穫体験】を今年も開催いたします。

日本国内でサトウキビ栽培の最北限とされる南房総、合同会社きびラボとの業務提携により実際にサトウキビの収穫を体験いただけることになりました！

きびラボは、社会問題となっている耕作放棄地を活用し、無農薬でサトウキビを生産する地域循環型の取り組みを行っています。その「南房総のサトウキビ」は、千葉県の地域産業資源にも認定された注目の特産。体験当日は、収穫に加え、搾りたての生サトウキビジュースも！

ホテル併設の「せいざんカフェ」

体験後はホテル併設の「せいざんカフェ」の特製デザート付きランチ（ラム酒を使ったキューバサンドと南房総カヌレなど）をお楽しみください。お子様も安心して参加できる無農薬栽培の畑で、自然にふれながら“楽しく学べる”時間を。ご家族での思い出づくりにぴったりの、ちくらつなぐホテルならではの体験型ステイをお届けします。

搾りたての生サトウキビジュースラム酒を使ったキューバサンド

【概要】

■URL：https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/chikuratsunaguhotel/searchInput

■設定期間：2025年12月1日～2026年1月31日

■料金：1泊2食付き/4名1室利用時：お一人様13,880円（税込）~

※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税が含まれます。

■プラン内容：

・サトウキビ収穫体験（チェックアウト後の体験）

・獲りたてのサトウキビを搾り、サトウキビ100％ジュースを試飲。

<サトウキビ収穫体験プラン体験日スケジュール>

１１:００ チェックアウト完了し、出発の準備

１１:３０ ちくらつなぐホテル フロント集合 受付

１２:００ 農園に移動しサトウキビ収穫体験開始

１２:４５ サトウキビ収穫体験終了/農園出発

１３:００ ホテル到着後サトウキビ搾り体験(サトウキビジュース試飲)

１３:３０ せいざんカフェにて特製デザート付きランチをご提供

１４:００ プラン終了

■食事内容：

＜夕食＞選べる夕食（手ぶらBBQ・デラックスBBQ(+3,000円/人)・季節のディナーコース）

＜朝食＞ちくらつなぐホテル特製朝食

＜昼食＞：せいざんカフェ特製デザート付きランチ

（ラム酒を使ったキューバサンドと南房総カヌレなど）

■プラン注意事項：

・小学生未満のお子様は安全上、収穫体験はしていただけません。安全な場所からのご見学をお願いいたします。

・サトウキビ農園はホテルから車で10分ほどの場所にございます。農園まではホテルスタッフが送迎いたします。

・特別ご持参いただく物はございませんが、汚れても良い服装でご体験ください。

・雨天時はプログラム変更となる場合がございます。その際は当日8時に判断し、ご連絡いたします。

３.『【お正月限定】千倉風のお雑煮とお節で迎える海辺のお正月プラン(夕朝食付)』

千倉の穏やかな海と、澄み渡る冬空に包まれて迎える新しい一年。ちくらつなぐホテルでは、お正月限定で“特別な朝”を彩るお食事をご用意いたしました。新年を祝う朝には、彩り豊かなお節料理に加え、地元ならではの味わいを活かした千倉風のお雑煮をご提供。南房総の海の恵みと郷土のぬくもりを感じる特別な朝食で、新しい年の始まりをお祝いします。朝の澄んだ空気の中、ホテルから徒歩約10分の海岸まで足を運べば、水平線から昇る初日の出を望むこともできます。心あたたまる食と景色に包まれながら、穏やかで晴れやかな新年をぜひちくらつなぐホテルでお迎えください。

千倉風のお雑煮とお節ホテルから徒歩約10分の海岸で水平線から昇る初日の出

【概要】

■URL：https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/chikuratsunaguhotel/searchInput

■設定期間：2025年12月31日～2026年1月2日

■料金：1泊2食付き/4名1室利用時：お一人様13,880円（税込）~

※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税が含まれます。

■プラン内容：

年末年始限定、お節料理と千倉風お雑煮を組み合わせた特別朝食を提供。

■食事内容：

＜夕食＞季節のディナーコース

＜朝食＞千倉風のお雑煮とお節の特別朝食メニュー

【ちくらつなぐホテル】

ちくらつなぐホテル 外観

国立の小学校の保養所をリノベーションした宿泊施設。徒歩1分には千倉海岸があり、水平線の上に浮かび上がる朝日を見られる。房総半島のなかでも温暖な地域にある千倉町は食材の宝庫で、千倉漁港の朝市では鮮魚やイセエビ、アワビが並ぶ。海水浴や磯遊び、サーフィンを楽しめるスポットも充実。

チェックイン：15:00～19:00／チェックアウト：11:00まで

住所：千葉県南房総市千倉町北朝夷2967

アクセス：東京駅から千倉駅まで高速バスで120分程。

千倉駅からタクシーで6分、徒歩20分程。

ホームページ：https://chikura.tsunaguhotel.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/chikura_tsunagu_hotel/?hl=ja

【エヴァーブルースカイ】

「東京と地方の架け橋として資本と地域、人と地域をつなぎ持続性のある地方創生を実現する」をミッションとして掲げる株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ（https://bluesky-as.com/）のグループ会社で、千葉と神奈川で7つのホテル施設を運営中。地域資産の利活用から地域そのものの魅力を体感していただける施設づくりに取り組んでいます。

Instagram公式アカウント▶ever_blue_sky_

https://www.instagram.com/ever_blue_sky_/