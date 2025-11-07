北海道余市町：「余市町感謝祭2025」開催！ふるさと納税で希少ワイン等を提供。
余市町
今年は、16のワイン生産者様にご協力いただいております。是⾮ご覧になっていただき、楽しんでいただければ幸いです。
- 【企画名】余市町感謝祭2025
- 【期 間】令和7年11月23日（日・祝）10：00～
- 【ページ】https://yoichi.furusato179.com/#festival
こちらの特設ページから「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「余市町ふるさと納税特設サイト」に遷移していただき、いずれかでお申込みをお願いしております。
- *寄附申込ポータルサイト「ふるさとチョイス」ではシステムの都合上、寄附受付可能時間にタ
イムラグが発生する可能性があります。
北海道余市町では、2025年11月23日(日・勤労感謝の日)より「余市町感謝祭2025」を開催します。
【余市町感謝祭とは】
ふるさと納税により、教育や産業、福祉のための政策を強化することができました。このことに感謝の
気持ちを込め、町内事業者の協力を得ながら、ふるさと納税のお礼の品として特別なお品をご用意する
特別な企画です。
【過去の企画】
この企画は2020年に始まり、今年で6年目となる企画です。
余市町のワイナリーのみなさまが「余市町のために」と、希少で入手困難なワインをふるさと納税へと
ご提供くださったことがきっかけで、「余市町感謝祭」は始まりました。
ご用意したワインのほとんどが開始数秒・数時間で在庫切れとなってしまうほど、ご好評をいただき
、「楽しい企画だね」「毎年楽しみにしているよ」とのお声も多く寄せていただきました。
【今年の企画】
「余市町感謝祭」は、年々新しい生産者にもご協力をいただき、多くのラインナップをご用意できています。
今年は、16のワイン生産者様にご協力いただいております。是⾮ご覧になっていただき、楽しんでいただければ幸いです。
---ワイナリー一覧---
□じきの畑
□ドメーヌ・アツシスズキ
□ドメーヌ・タカヒコ
□ドメーヌ・ミズキナカイ
□ドメーヌ・モン
□ドメーヌ・ユイ
□ニトリワイナリー
□長谷川ヴィンヤード
□平川ワイナリー
□ピュール
□モンガク谷ワイナリー
□山田堂
□ヨカワイナリー
□ランセッカ
□リタファーム＆ワイナリー
□LOWBROW CRAFT
（五十音順）
また、余市町では海産物や農産物も多くご提供していますので、食とのマリアージュもお楽しみいただ
ければと思います。
- 【企画名】余市町感謝祭2025
- 【期 間】令和7年11月23日（日・祝）10：00～
- 【ページ】https://yoichi.furusato179.com/#festival
こちらの特設ページから「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「余市町ふるさと納税特設サイト」に遷移していただき、いずれかでお申込みをお願いしております。
- *寄附申込ポータルサイト「ふるさとチョイス」ではシステムの都合上、寄附受付可能時間にタ
イムラグが発生する可能性があります。