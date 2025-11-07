北海道余市町：「余市町感謝祭2025」開催！ふるさと納税で希少ワイン等を提供。

余市町

北海道余市町では、2025年11月23日(日・勤労感謝の日)より「余市町感謝祭2025」を開催します。

【余市町感謝祭とは】

ふるさと納税により、教育や産業、福祉のための政策を強化することができました。このことに感謝の

気持ちを込め、町内事業者の協力を得ながら、ふるさと納税のお礼の品として特別なお品をご用意する

特別な企画です。

【過去の企画】

この企画は2020年に始まり、今年で6年目となる企画です。

余市町のワイナリーのみなさまが「余市町のために」と、希少で入手困難なワインをふるさと納税へと

ご提供くださったことがきっかけで、「余市町感謝祭」は始まりました。

ご用意したワインのほとんどが開始数秒・数時間で在庫切れとなってしまうほど、ご好評をいただき

、「楽しい企画だね」「毎年楽しみにしているよ」とのお声も多く寄せていただきました。

【今年の企画】

「余市町感謝祭」は、年々新しい生産者にもご協力をいただき、多くのラインナップをご用意できています。

今年は、16のワイン生産者様にご協力いただいております。是⾮ご覧になっていただき、楽しんでいただければ幸いです。

---ワイナリー一覧---

□じきの畑

□ドメーヌ・アツシスズキ

□ドメーヌ・タカヒコ

□ドメーヌ・ミズキナカイ

□ドメーヌ・モン

□ドメーヌ・ユイ

□ニトリワイナリー

□長谷川ヴィンヤード

□平川ワイナリー

□ピュール

□モンガク谷ワイナリー

□山田堂

□ヨカワイナリー

□ランセッカ

□リタファーム＆ワイナリー

□LOWBROW CRAFT

（五十音順）

また、余市町では海産物や農産物も多くご提供していますので、食とのマリアージュもお楽しみいただ

ければと思います。

- 【企画名】余市町感謝祭2025- 【期 間】令和7年11月23日（日・祝）10：00～- 【ページ】https://yoichi.furusato179.com/#festivalこちらの特設ページから「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「余市町ふるさと納税特設サイト」に遷移していただき、いずれかでお申込みをお願いしております。- *寄附申込ポータルサイト「ふるさとチョイス」ではシステムの都合上、寄附受付可能時間にタイムラグが発生する可能性があります。