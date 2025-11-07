セガより「鋼の錬金術師」オンラインくじ販売開始！銀時計クッションやぬいぐるみマスコット当たる

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「鋼の錬金術師 2025」を2025年11月7日11時より販売開始いたします。

当くじは、セガ限定の新規描きおこしイラストを使用したオンラインくじです。

エドワード・エルリックの覚悟の日付を刻んだ銀時計をイメージしたA賞「銀時計クッション」や、10種の幅広いキャラクターのラインナップを用意したB賞「ぬいぐるみマスコット」やC賞「アクリルスタンド」、作中の名言をキーホルダーにしたD賞「名言アクリルキーホルダー」やE賞「ダイカットステッカー」など幅広いラインナップをご用意いたしました。賞品を集めることで「鋼の錬金術師」アイテムづくしの日常を彩ることができます。

さらに、くじを累計10回引くたびに、好きなキャラクターを選んで「ミニブロマイド」がもらえるマストバイキャンペーンも開催。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やAmazon Pay、楽天ペイ、PayPayなど多様なオンライン決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。

この機会をお見逃しなく、ぜひお手元にお迎えください。

＜賞品イメージ＞

▲A賞：銀時計クッション▲B賞：マスコットぬいぐるみ▲C賞：アクリルスタンド▲D賞：名言アクリルキーホルダー▲E賞：ダイカットステッカー▲マストバイキャンペーン：ミニブロマイド

※実際の賞品とは異なる場合があります

＜製品概要＞

◆名称：セガ ラッキーくじオンライン「鋼の錬金術師 2025」

◆くじ販売期間：2025年11月7日11:00～2025年12月8日23:59

◆賞品一覧：

A賞：銀時計クッション

B賞：マスコットぬいぐるみ

C賞：アクリルスタンド

D賞：名言アクリルキーホルダー

E賞：ダイカットステッカー

マストバイキャンペーン：ミニブロマイド

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆権利表記：(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/hagaren

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。