新時代の品質基準を担う KITASATO Premium Award(TM)――アワード初の金賞は、ツルハPB「くらしリズム アミノプロテクト」！

タスカケル株式会社

品質の新時代に、ツルハグループが先陣を切る。医療・研究・教育の専門家が多角的に審査する「KITASATO Premium Award(TM)（以下、KPA）」で、ツルハグループのプライベートブランド（以下、ツルハPB）「くらしリズム アミノプロテクト」が制度“初”の受賞、しかも金賞を獲得しました。今後、全国にあるツルハグループ各店舗へ順次展開してまいります。

▲ ツルハドラッグ 大和駅前店：店頭陳列（くらしリズム アミノプロテクト）

受賞ハイライト

受賞商品：「くらしリズム アミノプロテクト」（ツルハグループ プライベートブランド）

受賞区分：KITASATO Premium Award(TM) 金賞（Gold Quality Award）

日本品質評価機構 KITASATO Premium Award(TM) とは

消費者が安心して選べる“信頼の証”となることを目指し、エビデンス（客観的データ・根拠）／安全性／社会的信頼性など、多様な観点から総合評価を行う第三者評価制度です。

なお、日本品質評価機構の管理事務局は北里株式会社（名誉会長：北里 宣朗）およびタスカケル株式会社（代表取締役：吉村 亮太）が共同で担当し、運営業務はタスカケル株式会社が担います。

KPAは「人の役に立つ品質評価」を理念とし、厳正かつ公正な審査で生活者の“確かな選択”を後押しします。

受賞のポイント

・ 客観的エビデンス：有効性・品質に関するデータと根拠を精査

・ 高い安全性：原料選定から製造工程・品質管理までの安全基準を検証

・ 社会的信頼性：表示の適正、サステナビリティへの配慮、企業姿勢を評価

・ 総合妥当性：多面的審査の合議により、初年度“金賞”にふさわしい水準を確認

関係者コメント

日本品質評価機構 KITASATO Premium Award(TM) 名誉会長／代表理事：北里 宣朗

「KPA創設以来の初の受賞商品として『くらしリズム アミノプロテクト』を金賞に認定できたことを大変嬉しく思います。確かなエビデンスと高い安全性、そして社会的信頼性を兼ね備えた同製品は、品質基準の新たな指標となるでしょう。」

アミノプロテクト製造企業 ご担当者様

「KITASATO Premium Award(TM) における初代金賞という栄誉は、私たちの“品質最優先”の姿勢が、確かな第三者評価として認められた証です。全国のお客様へこの価値をお届けしてまいります。」

今後の展開

受賞商品「くらしリズム アミノプロテクト」は、今後、全国の2,500店舗超のツルハグループ各店舗での取り扱いをして参ります。

当管理事務局では、他製品の審査・認定プロセスを着実に進めており、受賞に関する情報は公式サイトならびにニュースリリースにて適宜ご案内いたします。今後も公正性と透明性を重んじ、生活者の皆さまにとっての“信頼の証”の深化に努めてまいります。

本件に関するお問い合わせ

日本品質評価機構「KITASATO Premium Award(TM)」管理・運営事務局（タスカケル株式会社内）

担当：久保田・眞鍋

〒108-0073 東京都港区三田3-2-12 ウィンコーポ三田102

HP：https://kitasato-premium-award.co.jp

メール：info@kitasato-premium-award.co.jp