£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡ÖÁ´ÎÏYELL¡ª¥Üー¥È¥ìー¥¹¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×£±£±·î¸åÈ¾ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍBOATRACE¿¶¶½²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤¬À©ºî¶¨ÎÏ¤·¡¢£Â£Ó¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ê£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ÇËè½µÆüÍËÆü£±£¶¡§£°£°～£±£¶¡§£µ£´¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁ´ÎÏYELL¡ª¥Üー¥È¥ìー¥¹¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¡£ÃíÌÜ¥ìー¥¹¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¡¿¥Üー¥È¥ìー¥µー¤ò±þ±ç¤¹¤ë³Æ¼ï¥³ー¥Êー¡¦´ë²è¤äºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Î¾Ò²ðÅù¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡££±£±·î¸åÈ¾¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£±£±·î£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÛÆþ»³°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª
▪¥Üー¥È¥ìー¥¹ÆÁ»³¡Ö£ÇI³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ° ÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡×12£Ò¥É¥êー¥àÀï¡Ê½éÆü¡Ë
▪¥Üー¥È¥ìー¥¹³÷·´¡Ö£ÇIII¥Þ¥¹¥¿ー¥º¥êー¥°Âè£¹Àï Âè£µ²ó¥¬¥Þ¤ÎÅ´¿Í·èÄêÀï¡×3£Ò¡Ê3ÆüÌÜ¡Ë
▪¥Üー¥È¥ìー¥¹½»Ç·¹¾¡Ö¥Ç¥¤¥êー¥¹¥Ýー¥ÄÇÕÁèÃ¥£²£°£²£µ¥µ¥¶¥ó¥«¥Ã¥×¡×4£Ò¡Ê4ÆüÌÜ¡Ë
ÆÁ»³¤ÎÃíÌÜ¤ÏÀ¾»³µ®¹À¡ª£··î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ó£Ç¥ªー¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÁ»³¾¡Î¨¤â½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î£¸.£¸£°¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡©ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢Çò°æ±Ñ¼£¤äÂçÊ÷Ë¤éÃÏ¸µÀª£¸Ì¾¤¬·Þ¤¨·â¤Ä¡£³÷·´¤ÎÃíÌÜ¤ÏÆÁÁý½¨¼ù¡ª£Ó£ÇÍ¥¾¡£±²ó¡¢£ÇIÍ¥¾¡£´²ó¤ò¸Ø¤ëÀÅ²¬¤Î¥¹¥¿ー¥ìー¥µー¡ªº£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£µ²óÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Àá¤Ç¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ó£Ç¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Àー¥Óー¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÊ¿¿¿Æó¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¶áº¢¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡©½»Ç·¹¾¤ÎÃíÌÜ¤Ï¾¾ÅÄÂç»ÖÏº¡ª£··î¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¡¢¾¡Î¨¤Ï¤Ä¤¤¤Ë£¸ÅÀÄ¶¤¨¡ªÁ´¹ñ£²£´¾ìÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤Ï¤¢¤È£´¾ì¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï½»Ç·¹¾½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¤«¡ª¡©ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢²¬Â¼¿Î¤äÃÝ´ÖÎ´Úð¤éÃÏ¸µÀª¤Î£Á£±¥ìー¥µー¡ª¥²¥¹¥È¤Ï³¤³°¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æþ»³°ÉÆà¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú£±£±·î£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÛÊ¿Ìî¹¨¼þ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª
▪¥Üー¥È¥ìー¥¹ÄÅ¡Ö¥ëー¥ー¥·¥êー¥ºÂè£²£±Àï¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕÁèÃ¥Àï¡×12£ÒÍ¥¾¡Àï¡ÊºÇ½ªÆü¡Ë
▪¥Üー¥È¥ìー¥¹³÷·´¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£î³÷·´¡×4£Ò¡Ê2ÆüÌÜ¡Ë
ÄÅ¤ÏÃÏ¸µÀª¤ÎÃæ»³æÆÂÀ¤È¾åÌîÂóÇÏ¤Ë´üÂÔ¡ªº£Ç¯¤ÎÄÅ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ëー¥ー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã¤°ïºà¤¬¡¢º£Àá¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¹â¤¯Ä©¤à¤Ï¤º¡ªÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢½»Ç·¹¾¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ëー¥ー¤ÎÀÐËÜÍµÉð¡ª£··î¤Ë£Á£±µé½é¾º³Ê¤Ç¥È¥Ã¥×ÁØ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿Áö¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤êÀ®ÀÓ¤â¾å¡¹¡£Àè·î¤ÎÆÁ»³¤ËÂ³¤¡¢¥ëー¥ー¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡ª³÷·´¤ÎÃíÌÜ¤ÏßÀÌîÃ«·û¸ã¡ª£Ó£ÇÇÆ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅìÅÔ¤Î¥¨ー¥¹¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Àá¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¡£³÷·´¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¤Ïº£Ç¯£²ÅÙÌÜ¤À¤¬¡¢Á°²ó¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤êÁêÀÌÌ¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îº´Æ£Âç²ð¡ªÃÏ¸µÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ßÀÌîÃ«¤ÎÀª¤¤¤ò¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡© ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Ìî¹¨¼þ¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û¥Üー¥È¥ìー¥¹Ê¡²¬
£Ó£ÇÂè£²£¸²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×£±£²£ÒÍ¥¾¡Àï¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¥Üー¥È¥ìー¥¹Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡Àï¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÂç¾¡Éé¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ªÃíÌÜ¤Ï¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¡ªº£Ç¯¤Ï£Ó£ÇÍ¥¾¡£±²ó¡¢£Ó£ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð£±²ó¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë°¦ÃÎ¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬º£Ç¯£²ÅÙÌÜ¤Î£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¤«¡ª¡©¤½¤·¤Æ¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¤ÎÀ¾»³µ®¹À¤ÎÁö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¡ªº£Àá¤ÏÃÏ¸µ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤Ï¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤¤¤Ï¤º¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢£±£°·î¤Î¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Àー¥Óー¤Ç£Ó£Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£´°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿Ëö±ÊÏÂÌé¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡ªº´²ì¤Î¼ã¤¥¨ー¥¹¤Ï¡¢£Ó£ÇÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤Î£Ó£ÇÀï¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡ª¡©£Í£Ã¡¦ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤ÈÁí¹ç²òÀâ¡¦¿¢ÌÚÄÌÉ§¤¬Í¥¾¡Àï¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡ª¥²¥¹¥È¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¡¡ÈÖÁÈÌ¾¡§Á´ÎÏYELL¡ª¥Üー¥È¥ìー¥¹¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
¡¡ÊüÁ÷¶É¡§£Â£Ó¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ê£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ë
¡¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË£±£¶¡§£°£°～£±£¶¡§£µ£´
¡¡½Ð±é¼Ô¡§¡ÚMC¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë ¡Ú²òÀâ¡ÛÅÏÊÕ¾»Ê¡Ê¥Þ¥¯ー¥ëÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://boatrace-premier.jp/
¡¡¸ø¼°X¡§@zenryokuYELL
¡¡¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊüÁ÷Æü»þ¡¦ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£