「COMIC CITY SPARK 20 -day2-」「COMITIA154」出展のお知らせ

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社は、2025年11月に開催される同人誌イベント「COMIC CITY SPARK 20 -day2-」および「COMITIA154」に出展します。厚盛ニス・箔加工、RGB印刷などの作品の展示に加え、同人誌制作に携わるクリエイターや印刷会社に対し、新しい情報や創造性を最大限に引き出す印刷アイデアを提供することで、同人誌印刷における新たな表現の可能性を広げていきます。


「COMIC CITY SPARK 20 -day2-」においては、出展サークルに厚盛箔カードが50%OFFになる割引チケットを提供し、創作活動を応援します。




出展に関する詳細は、以下をご覧ください。


・つながるプリントラボ：https://bs-offers.konicaminolta.jp/ppj/2511_dojinshi_pr



【同人誌イベント 出展概要】
■COMIC CITY SPARK 20 -day2-

出展内容　：デジタル加飾（AccurioShine 3600）のサンプル展示


日時　 　 ：2025年11月16日（日）10:30～15:30


入場方式　：サークル（無料） / 一般（入場券購入制）


開催会場　：東京ビッグサイト　東4・5・6・7・8


公式サイト：https://www.akaboo.jp/event/item/20202177.html



１.＜事前キャンペーン＞　厚盛箔カード50%OFF

出展サークル宛に厚盛箔カードが50%OFFになる割引チケット※を出展社証とあわせて送付します。



対象　　：COMIC CITY SPARK 20 -day2-へ


　　　　　出展するサークル（先着250名）



実施期間：2025年11月1日（土）


　　　　　～2026年1月31日（土）






２. ＜当日キャンペーン＞　福引抽選会

当日会場にて、厚盛箔カードの無料チケット※や「コニカミノルタ プラネタリウム」のペアチケットなどが当たる福引イベントを実施します。




※1人1ジョブ 50枚まで。



■COMITIA154

出展内容　：デジタル加飾（AccurioShine 3600）と


RGB印刷（AccurioPress C84hc）のサンプル展示


日時　 　 ：2025年11月24日（月・祝）11:00～16:00


入場方式　：カタログ（ティアズマガジン）を1人1冊購入


開催会場　：東京ビッグサイト 南1・2・3・4+西4ホール


出展協力　：あかつき印刷、栄光、Dメイト、なないろ堂（50音順）　


公式サイト：https://www.comitia.co.jp/html/154.html



・RGB印刷　無料体験キャンペーン

自身の好きなデータで、RGB印刷に対応したオンデマンド印刷機の印刷見本（ポストカード5点）を無料で作成し、送付します。




応募方法：応募チラシのQRコードからデータ


　　　　（JPEG）を送付


応募条件：プリント送付時のWEBアンケートへの


　　　　　協力


応募期間：2025年11月24日（月・祝）


　　　　　～2025年12月7日（日）


備考　　：データは1人1点まで、用紙指定不可。


　　　　 応募にはGoogleアカウントが必要です。







「AccurioShine 」「AccurioPress 」は、コニカミノルタ株式会社の登録商標です。


その他の商品名・サービス名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。




【お客様のお問い合わせ先】


コニカミノルタジャパン株式会社


つながるプリントラボ　運営事務局


https://bs-offers.konicaminolta.jp/ppj/printlab_inquiry/fm_lp


（お問い合わせフォームよりご連絡ください）