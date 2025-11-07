AI時代の採用を語る！僕と私と株式会社 代表・今瀧健登が「Indeed FutureWorks Japan 2025」に登壇決定！

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティングを行う『僕と私と株式会社』代表・今瀧健登は、2025年11月11日（火）にIndeed Japan株式会社が主催する人事・採用業界向けカンファレンスイベント「Indeed FutureWorks Japan 2025」にて、登壇セッションを行うことをお知らせいたします。

「Indeed FutureWorks Japan 2025」について

イベント公式サイトはこちら :https://indeedfutureworks-2025.jp/online/

「Indeed FutureWorks Japan 2025」は、Indeed Japan株式会社が主催する採用・人事カンファレンスです。「大AI時代における、新しい採用の世界」をテーマに、AIの進化がもたらす変化を踏まえながら、これからの“採用”や“働く”のあり方について、多角的な視点で議論がかわされます。当日は、採用・人材教育・組織づくりなどの最前線で活躍する有識者をゲストに登場し、AI時代の採用の指針となる最新トピックを発信します。

そんな「Indeed FutureWorks Japan 2025」のBreakout Sessionに、僕と私と株式会社代表・今瀧健登がに登壇決定！ セガホールディングスの山田愛氏とともに、「SNS採用」をテーマにこれからの採用コミュニケーションについて対談します。

「Indeed FutureWorks Japan 2025」開催概要

日時： 2025年11月11日（火）13:00～16:30

会場： グランドハイアット東京 および当日オンライン配信

参加費： 無料（事前登録制）

主催： Indeed Japan株式会社

公式サイト：https://indeedfutureworks-2025.jp/online/

トークセッション「SNSマーケティングで採用はどう変わる？ いま力を入れるべきSNS採用」概要

就職活動や企業の「採用ブランディング」「求職者とのコミュニケーションツール」としてSNSを活用することが当たり前になりつつある今。本セッションでは、株式会社セガにてSNS運用・SNS採用に携わる広報担当・山田愛氏と僕と私と株式会社・今瀧とで、「採用ブランディングにSNSをどう活用するか」をテーマに議論を深めます。

・セッション：Breakout SessionC「SNSマーケティングで採用はどう変わる？ いま力を入れるべきSNS採用」

・開催日時：2025年11月11日（火）16:05～16:25

・登壇者：株式会社セガホールディングス 広報部 副部長 山田 愛氏 / 僕と私と株式会社代表 今瀧健登

登壇者経歴

今瀧 健登（いまたき けんと）

僕と私と株式会社CEO

Z世代への企画・マーケティングを専門とするZ世代の企画屋。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)︎」をベースとした企画・マーケティングを手掛けるほか、リアル店舗やボードゲームなど、数々のブランド事業を手掛けるヒットメーカー。著書に『エモ消費』『Z世代マーケティング見るだけノート』など。（X：@k_hanarida(https://x.com/k_hanarida)）

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、韓国で話題の肌質管理をZ世代向けにアレンジしたスキンケアサロン「belle渋谷店」、名作ゲームをタイパ良く楽しめる令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com