11月8日「いい音波でいい歯の日」を記念してフィリップスがヘルスケアアプリ「HELPO」でソニッケアープレゼント企画を実施

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、 代表取締役社長：ジャスパー・アスエラス・ウェステリンク、 以下 フィリップス）は、昨年制定した11月8日「いい音波でいい歯の日」の記念日に合わせ、ソフトバンク株式会社のグループ会社であるヘルスケアテクノロジーズ株式会社（以下 ヘルスケアテクノロジーズ）が提供するヘルスケアアプリ「HELPO（ヘルポ）」上で、日本の歯科医・歯科衛生士の使用率17年連続No.1[1]電動歯ブラシブランド「ソニッケアー」のプレゼント企画を2025年11月7日より実施します。

フィリップスでは、革新的なテクノロジーを通じてより多くの人々の健康と生活の質の向上を目指すというブランドパーパスのもと、予防歯科やオーラルケア意識の向上を支援していきます。

■キャンペーン背景

近年、健康意識の高まりや健康寿命への関心が高まる中、口腔環境と全身疾患の関連性にも注目が集まっています。こうした状況を踏まえ、フィリップスでは日々のオーラルケア習慣を楽しみながら実践できるきっかけを提供することを目的に、ヘルスケアテクノロジーズが提供するヘルスケアアプリ「HELPO」と連携したプレゼント企画を実施しています。本キャンペーンを通じて、より多くの方々に予防歯科やオーラルケアの重要性を身近に感じてもらい、健康的な生活習慣の促進につなげていきます。

■キャンペーン詳細

キャンペーン名：「HELPOギフト大抽選会」

実施期間：2025年11月7日～2025年12月4日

対象商品：フィリップス ソニッケアー プロテクトクリーン HX6803/72（抽選で20名）

製品ページ：https://www.philips.co.jp/c-p/HX6803_72/protectiveclean-4300-sonic-electric-toothbrush

応募方法：HELPOアプリ内ギフト抽選会から応募

■「いい音波でいい歯の日」について

「いい音波でいい歯の日」は、フィリップス・ジャパンが2024年に制定した記念日で、電動歯ブラシ ブランド「ソニッケアー」の特長である、「音波水流の力で、歯ブラシの毛先が届きにくいところもやさしく磨きケアすること」になぞらえて、「いい（11）音波（08）」と「いい（11）歯（8）」の語呂合わせから由来しています。歯科医療を基盤としたイノベーションを通じて、全身の健康につながるオーラルケアの重要性について伝えることを目的としています。

■ヘルスケアアプリ「HELPO」について

「HELPO（ヘルポ）」は未病と呼ばれる、体調が悪くなり始めたときや、ちょっとした身体の不安や不調を医師・看護師・薬剤師などの医療専門チームに24時間365日、気軽に何度でも相談できるヘルスケアアプリです。急な体調不良やこころの悩み、育児やダイエットなど、様々な不安や悩みを相談できます。さらに医師の診療が必要な場合は、「HELPO」でそのままオンライン診療の受診も可能で、ワンストップで健康管理ができます。

「HELPO」の詳細は、以下をご覧ください。

https://healthcare-tech.co.jp/service/

[1]：POCH 2025 Dental Professional Tracking Research（電動歯ブラシブランド内での比較）

フィリップス・ジャパンについて

株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業以来、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、およびパーソナルヘルスと多岐に渡ります。ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、超高齢化が進む日本の医療・健康課題解決に向け取り組んでいます。

日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）

ロイヤル フィリップスについて

ロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。

フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。

オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2024年の売上高は180億ユーロ、全世界に約69,700人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）