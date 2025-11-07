韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025』をU-NEXT独占でライブ配信。今年の特別賞として「Japan Favorite Artist by U-NEXT」も新設

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年12月20日（土）開催の韓国音楽授賞式『MMA2025 （The 17th MelOn Music Awards）』を見放題で独占ライブ配信することを決定いたしました。

「MMA」は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式です。17回目となる『MMA2025』はソウル高尺スカイドームで開催。豪華K-POPアーティストが集結して披露される華麗なパフォーマンスに、早くも期待が集まっています。出演アーティストとして、IVE、RIIZE 、BOYNEXTDOOR 、PLAVEなど世界的に人気を集める豪華なラインナップが発表されており、今後も追加発表が予定されています。

さらに今回は2025年の特別賞として「Japan Favorite Artist by U-NEXT」賞を新設。ファンによる投票を含む総合的な審査（『MMA2025』のルールに準拠）を経て、2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られます。ノミネートはIVE、aespa、G-DRAGON、RIIZE、 BOYNEXTDOORら5組のアーティスト。12月5日（金）よりU-NEXT限定投票を行い、12月20日（土）の公演内で受賞アーティストを発表いたします。

ステージと合わせてぜひご注目ください。

またU-NEXTの総合公式X、公式Instagramにて、『MMA2025』現地観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施予定です。後日各種SNSにてお知らせいたしますのでぜひご参加ください。

日本ではU-NEXTが『MMA2025』を独占でライブ配信いたします。授賞式の模様は見放題で配信いたしますので、U-NEXTの月額会員の方ならどなたでもご覧いただけます。世界中のファンを魅了するステージを毎年披露してきた「MMA」をお楽しみください。



MMA2025 （The 17th MelOn Music Awards）

【配信概要】

ライブ配信：2025年12月20日（土）16:00 開演（予定）

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はございません。

※配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

【出演アーティスト】

IVE / PLAVE / BOYNEXTDOOR / RIIZE / NCT WISH / ILLIT / ALLDAY PROJECT

/ Hearts2Hearts / KiiiKiii / IDID

and more…

「Japan Favorite Artist by U-NEXT」投票概要

ファンによる投票を含む総合的な審査(MMA2025のルールに準拠)を経て、2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティスト「Japan Favorite Artist by U-NEXT」を選出します。受賞アーティストは、12月20日（土）の公演内で発表します。

【ノミネートアーティスト】

IVE / aespa / G-DRAGON / RIIZE / BOYNEXTDOOR



【投票可能ユーザー】

・U-NEXTのアカウント登録のみの方(月額プラン契約無し)：1日1票

・U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）：1日3票

・『Rakuten最強U-NEXT』及び『U-NEXT MOBILE』契約者：1日3票



【投票期間】

2025年12月5日（金）12:00～12月19日（金）23:59



【投票方法】

後日ご案内します。

詳細はこちら（https://www.video.unext.jp/po2/mma2025）

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年10月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



