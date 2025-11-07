NPO法人日本ネイリスト協会 理事 木下美穂里（藤井美穂里）氏　　令和7年秋の黄綬褒章に選出―ネイリストとして初の受章―

NPO法人日本ネイリスト協会

日本のネイル産業の発展を目的として活動しているNPO法人日本ネイリスト協会 理事の木下美穂里（藤井美穂里）氏が、令和7年秋の黄綬褒章を受章することが決定しましたのでお知らせします。

木下美穂里（藤井美穂里）氏は、日本のネイリストの先駆者の一人として黎明期より関わって技能の向上に寄与し、中でも、ネイルの撮影分野（映像ネイル）に関する第一人者としてヘア・メイク・ファッションに関する広い知見をもって、広告、ファッション、スポーツ等の分野へのネイルの展開にも尽力。さらに介護、医療の分野でのネイルの展開も行っており、その技能と感性には国際的な評価も高く、海外の競技会や教育活動にも関わるなど、日本のネイルの発展に貢献し続けていることが評価されての受章となりました。「ネイリスト」という職種では初の受章となります。

黄綬褒章とは、農業、商業、工業などの業務に長年励み、他の模範となる技術や業績を持つ方に授与される日本の栄典です。伝達式は11月12日（水）にホテルニューオータニで行われ、その後、皇居宮殿「豊明殿」において天皇陛下に拝謁予定です。

NPO法人日本ネイリスト協会 理事 木下美穂里（藤井美穂里）

【役職】

株式会社ユミ・クリエイション 代表取締役社長

木下ユミ・メークアップ＆ ネイル アトリエ 校長

ネイルサロン ラ・クローヌ 代表

NPO法人日本ネイリスト協会 理事

NPO法人日本ネイリスト協会 企画委員会 委員長

公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター JNEC委員会 常任幹事

【略歴】

1985年 日本ネイリスト協会（任意団体）初代教育委員就任

1987年 日本ネイリスト協会（任意団体）理事就任

1990年 日本ネイリスト協会（任意団体）常任理事就任

1995年 株式会社ユミ・クリエイション 代表取締役社長就任

2003年 木下ユミ・メークアップ＆ネイル アトリエ 校長就任

2004年 ネイルサロン ラ・クローヌ 代表就任

2006年 NPO法人日本ネイリスト協会（改称改組）理事就任

2018年 公益財団法人日本ネイリスト試験センター 常任幹事就任

2021年 東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞

2022年 東京都功労者表彰（産業振興功労）受賞

2024年 卓越した技能者表彰「現代の名工」受賞