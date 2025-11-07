「一風堂」ラーメントラックプロジェクト

ＮＰＯ法人ひのくにスマイルプロジェクト

下記の団体と協力し「一風堂」ラーメントラックプロジェクトを熊本県にて

開催します。

一風堂（株式会社 力の源ホールディングス）

楡木子ども地域食堂 なごみ

熊本県こども食堂応援ネット

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

【開催日時】

2025/11/22(土) 11:00～14:00

【場所】

楡木子ども地域食堂 なごみ（熊本市北区楡木２-4-30）

《「一風堂」ラーメントラックプロジェクトとは》

一風堂（株式会社 力の源ホールディングス）様の社会貢献活動、「ラーメントラック

プロジェクト」。未来を担う世界中の子どもたちが、笑顔になれるように、そんな温

かい思いのこもったプロジェクトです。一風堂キッチンカーがきて、子どもたちに熱

々のラーメンを提供してくださいます。

《株式会社 力の源ホールディングス》

ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計287店舗（国内145店舗、海外142店舗）を展開しています（2024年3月末時点）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界15ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「こども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。

開催チラシ

以上

よろしくお願い申し上げます。