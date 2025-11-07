







2025 年 11 月 27 日（木）代官山 蔦屋書店にて、『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』発売記念イベント「黒澤映画ポスターの世界」を開催いたします。

『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』は、世界初となる黒澤映画ファン待望の全監督30作品のポスター・ブック。

黒澤プロ、東宝はじめ各社と国内外のポスター・コレクターから協力を得、これまで幻の存在といわれてきた『姿三四郎』の初公開版ポスター、『七人の侍』や『用心棒』、『椿三十郎』など代表作の初公開時大型ポスターなど、貴重なバージョンの数々を掲載しました。上製B4判・オールカラー、総掲載数は300点以上になります。

そして、公開当時のポスターはもとより、プレスシートやロビーカードなどの貴重な宣材も多数掲載。読んでも楽しめるポスターブックとなっています。封入特典として、B4大のポスター５枚付きです。

また、ポスターの解説テキストほか、黒澤明研究家・槙田寿文氏による解説も含めて、全てのテキストについて日本語と英語を併記。海外の黒澤ファンへのプレゼントとしても最適な書籍です。

今回、代官山 蔦屋書店では、編著者の井上由一氏と三船プロダクション社長の三船史郎氏に、黒澤明の映画ポスターをご覧いただきながら、当時の思い出やデザインの魅力について語っていただくトークイベントを開催いたします。同イベントは、会場だけでなく、オンラインも同時開催いたします。

【イベント概要】

日 時： 2025 年 11 月 27 日（木） 19：00 ～ 21:00

会 場： 代官山 蔦屋書店 3号館2階 SHARE LOUNGE／ZOOM配信

座席数： 着席65席／オンライン400名

参加費： 来店参加とオンライン参加によって異なります。

受付期間：2025 年 11 月 27 日（木）17：00 まで

※先着順となりますので、満席の場合はご容赦くださいませ。

※会場とオンラインの同時開催です。申し込み時に会場参加orオンライン参加のいずれかをお選びいただき、ご参加ください。

イベントの詳細はこちら（DAIKANYAMA T-SITEイベントページへ遷移します）

イベントのお申込みはこちら（イベントチケット予約・販売サービスEVENT MANAGERへ遷移します）

【来店参加】

座席数： 着席65席

参加費： 下記2種類販売

①イベント [来店参加] 券 2,200円（税込）

②『黒澤明 オリジナル映画ポスターコレクション』(TWO VIRGINS・25,300円／税込)+イベント [来店参加] 券(1,000円／税込) セット 26,300円(税込)

【オンライン（ZOOM配信）参加】

座席数： 400名

参加費： 下記2種類販売

①イベント [オンライン参加] 券 1,650円（税込）

②『黒澤明 オリジナル映画ポスターコレクション』(TWO VIRGINS・25,300円／税込)+イベント [オンライン参加] 券(1,000円／税込) セット 26,300円(税込)

※商品はイベント終了後5日以内を目途に発送させていただきます。

また、イベント終了後、一定期間イベントのアーカイブ配信をご視聴頂けます。日時にご都合がつかない場合や、もう一度見たい場合などにご利用ください。なお、イベント終了後は、アーカイブ配信のみの販売等はございませんのでご注意ください。

アーカイブ配信視聴方法につきましては、準備ができ次第、対象商品をご購入のお客様あてにメッセージをお送りさせていただきます。

登壇者プロフィール

三船史郎（みふね・しろう）

三船敏郎の長男として、1950年11月27日に生まれる。三船プロダクション代表取締役社長。 成城大学在学中の1970年、『そのひとは女教師』（出目昌伸監督）で岩下志麻と共演を果たし、俳優として主演デビュー。 翌71年、『二人だけの朝』（松森健監督）では、東映会長となる岡田裕介や『七人の侍』に出演した津島恵子と共演。 1975年に三船プロダクションに入社、ミュンヘンに開店した「ジャパン・レストラン三船」支配人を務める。 1981年、父・敏郎が創設した三船芸術学院の開校に関わる。その一方で、俳優業・プロデュース業も継続。 1998年製作の香港・日本合作映画『ホークB/計画』（ブルース・ロウ監督）、 2000年に公開された黒澤明脚本作品『雨あがる』（小泉堯史監督）、 2006年の『バルトの楽園』（出目昌伸監督）、2014年の『蜩ノ記』（小泉堯史監督）などに出演。 2018年製作のドキュメンタリー『MIFUNE: THE LAST SAMURAI』（スティーヴン・オカザキ監督）では インタビューに答えている。現在は三船プロ代表として、後世の育成に努めている。

井上由一（いのうえ・よしかず）

大学時代から映画業界に入り、映画配給会社や広告代理店勤務を経て、現在も外国映画の配給事業に携わる。業務の傍ら、映画ポスター・コレクターとしても活動。日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するため、アメリカ・ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。編著書に、『オードリー・ヘプバーン 映画ポスター・コレクション』 『スティーブ・マックイーン ヴィンテージ映画ポスター・コレクション』『ロック映画ポスター ヴィンテージ・コレクション』『アメリカン・ニューシネマ 70年代傑作ポスター・コレクション』『スタンリー・キューブリック 映画ポスター・アーカイヴ』『ヌーヴェル・ヴァーグの作家たち オリジナル映画ポスター・コレクション』『アンドレイ・タルコフスキー オリジナル映画ポスターの世界』『ゴッドファーザー 映画ポスター エッセンシャル・コレクション』『ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション』『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』（DU BOOKS）、『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界』（トゥーヴァージンズ）がある。

書籍情報

『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』

編著：井上由一

定価：25,300円（本体23,000円+税）

仕様：B4判／上製／192頁／オールカラー ＊封入特典：B4大のポスター５点

ISBN：978-4-86791-059-7

発売日：2025年8月27日（水）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

企画協力：株式会社 黒澤プロダクション

特別協力：東宝株式会社

協力：株式会社 三船プロダクション／株式会社KADOKAWA／松竹株式会社／ワーナーブラザース・ディスカバリー

中面一部



『七人の侍』

『隠し砦の三悪人』



『用心棒』

『用心棒』『椿三十郎』

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ 公式HP：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ 公式HP：https://twovirgins-group.com/