大学のアルバイト指導担当職員が参加 国内唯一の学校公認アルバイト紹介サイト『バイトネット』加盟校連絡会のご案内

株式会社学生情報センター

株式会社学生情報センター(京都府京都市、代表取締役社長 吉野 一樹、以下、「ナジック」)は、国内唯一の学校公認アルバイト紹介サイト「バイトネット」の加盟校職員を対象に、「バイトネット加盟校連絡会」を東京・名古屋・大阪・福岡の4都市でそれぞれ開催いたします。

＊開催日 関西：11月13日(木)／中部：11月19日(水)／関東：11月20日(木)／九州：11月26日(水)

「バイトネット」は、全国318校（2025年4月時点）の大学・短大・専門学校が加盟する、国内唯一の学校公認アルバイト紹介サイトです。学校の基準に沿ったアルバイト職種や利用規約を設け、学生がブラックバイトや闇バイトなどのトラブルに巻き込まれないよう注意喚起を行うなど、学校と連携した健全なアルバイト環境の提供に取り組んでおります。

今回の「バイトネット加盟校連絡会」では、加盟校のアルバイト指導・学生相談担当職員を対象に、バイトネットの利用状況の報告に加え、近年増加している外国人留学生を狙った詐欺電話などの事例について、各都府県警察よりお話いただく予定です。また、第二部では参加職員様同士の名刺交換を交えた情報交換を行います。昨年も同時期に4エリアで開催し、57校64名の学校関係者にご参加いただきました。

ナジックでは今後も、学生に安全・安心なアルバイト情報を提供するとともに、アルバイト経験を通じたキャリア形成支援を進めてまいります。

※バイトネットのトップページ URL ：https://baitonet.jp/

■開催概要

≪関西エリア≫ 2025年11月13日(木) 15：30～17：30

●開催場所：関西大学梅田キャンパス(大阪府大阪市北区鶴野町1番5号)

≪中部エリア≫ 2025年11月19日(水) 15：30～17：30

●開催場所：名駅セミナーオフィス ルームA(名古屋市中村区名駅2-41-17 OA第2ビル3F)

≪関東エリア≫ 2025年11月20日(木) 15：30～17：30

●開催場所：渋谷サクラステージ内SAKURA DEEPTECH SIBUYA(東京都渋谷区桜丘町1番1号)

≪九州エリア≫ 2025年11月26日(水) 15：30～17：30

●開催場所：TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター903(福岡市博多区博多駅中央街4-8 ユーコウビル)

■参加対象

学校公認アルバイト紹介サイト「バイトネット」加盟校職員、加盟を検討されている学校職員

■プログラム内容

１．ご挨拶（株式会社学生情報センター会社概要のご説明）

２．学生アルバイト情報ネットワーク（バイトネット）運営報告

2024年度求人状況、学生の利用状況など年次データのご報告

３．外国人留学生が犯罪に巻き込まれる事例について（各都府県警察より）

４．質疑応答

５．名刺交換、情報交換会

■メディア取材のお申し込みについて

各開催日の3日前までに下記の項目について、下記メールアドレス宛にご連絡をお願いします。

貴社名／部署名／ご芳名／ご参加予定エリア／ご連絡先(電話番号)/メールアドレス

■株式会社学生情報センター(東急不動産ホールディングスグループ)会社概要

代表者：代表取締役社⾧ 吉野一樹

所在地：京都市下京区

創業：1975 年

事業内容：学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学校寮の管理運営、学生のキャリア形成支援

コーポレートサイト：https://tokyu-nasic.jp/

以上