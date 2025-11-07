U-GAKU運営、フィリピン現地発の英会話アカウント「U-GAKU英会話」、総フォロワー3.4万人突破

株式会社Crepity

株式会社Crepity（本社：東京都、代表取締役：生雲勝之、以下Crepity）が運営する留学プログラム「U-GAKU（ユーガク）」は、2024年8月1日より、フィリピン現地から発信する英会話学習アカウント「U-GAKU英会話」を運営しています。韓国語話者向けアカウントを含め、開設以来、SNS総フォロワー数が3.4万人を突破しました（2025年11月時点）。現地に滞在する留学生チームの運営・企画を担い、フィリピン人インフルエンサー・パゥさんらが出演。ネイティブが使う表現や、フレーズの使い分けなど、教科書では学べない「リアルな英語」をSNSで発信しています。日本と韓国の若者や海外留学前の英語初心者を中心に「分かりやすい」「現地で実際に表現を使ってみたい」と注目を集めています。

【日本語版公式アカウント】

Tiktok：https://www.tiktok.com/@ugaku_english

Instagram：https://www.instagram.com/ugaku_english/

〇アカウント概要

アカウント名：U-GAKU英会話（@ugaku_english / @ugaku_english_kr）

総フォロワー数：3.4万人突破（2025年11月時点）

└ 日本語版TikTok：1.3万人／Instagram：7,987人

└ 韓国語版TikTok：3,782人／Instagram：1万人

運営体制：フィリピン留学中で現地在住の学生チームによる自主企画・運営、総フォロワー数17万人を抱える邦人向けフィリピン人インフルエンサー・パゥ（Pau）さんを中心としたコラボレーションなど

〇U-GAKU英会話の人気コンテンツ

- パゥさんインタビュー記事はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000092044.html- フィリピン観光情報局 ピノピアについての記事はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000092044.html

人気コンテンツとしては、「〇〇は不自然？ネイティブはこう言う」など、ネイティブスピーカーが実際に使う自然な表現を紹介するシリーズが好評を博しています。

日本人学習者がよく使いがちな不自然な言い回しを取り上げ、実際の会話でより自然に伝わるフレーズをわかりやすく解説。また、直訳では伝わらない慣用表現や発音ミスしやすい単語、英語圏独特の“Yes”と“No”の使い分けなど、学校の授業や教科書では学べない“リアルな英語”を発信しています。英語初心者から上級者まで、幅広い層が楽しみながら学べる実践的な英語学習アカウントとして支持を集めています。

〇U-GAKUで展開しているフィリピン・セブ島での留学プログラム

◆U-GAKU 海外留学

期間：1週間～1年

対象者：全年齢向け

特徴：ネイティブとの共同生活で英語を実践的に使い、異文化交流を体験。完全英語環境での「ライフレッスン」で留学中の成長を促し、留学後の進路やキャリアをサポートします。

サービス紹介ページ：https://u-gaku.jp/country-philippine/

◆U-GAKU English Camp

期間：1～2週間程度

対象者：小学生～中学生

特徴：小中学生向けに自然体験と英語学習を同時体験できる合宿型サービス。地域の特色を活かしたローカルアクティビティと、U-GAKU独自の英語学習プログラムを組み合わせ、小中学生にとって英語を親しみ、実践的に活用する環境を提供します。

夏開催時の詳細レポートはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000092044.html

◆社会課題解決型海外インターンシップ

期間：約12日間

対象者：高校生～大学生

特徴：現地でのフィールドワークや語学研修を通じ、社会課題をテーマとしたビジネス立案に取り組みます。事業プレゼンでは、企業経験者や起業家から実践的なフィードバックを得る機会を提供。語学力、社会課題解決、キャリア形成の経験を積むことで、グローバルマインドと社会的視点を養います。

前回開催時の詳細レポートはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000092044.html

◆保育留学プログラム／看護留学プログラム

期間：保育ー12週間～／看護ー4∼12週間程度

対象者：保育士・保育学生／看護師・看護学生

特徴：保育留学ではIELTS5.0を目指し英語力を習得後、現地の保育施設で研修し、看護留学ではネイティブ講師から英語力と医療英語を習得後、現地のクリニックで研修を行います。

保育留学サービス紹介ページ：https://cebuway.com/childcare/

看護留学サービス紹介ページ：https://cebuway.com/nurse/

〇「U-GAKU」とは

◆概要

U-GAKUは、「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」をミッションに、「U-ENGLISH LESSON」と「U-LIFE LESSON」の2つのレッスンを通して、英語力の向上はもちろんのこと、英語学習及び今後の人生の目標設定までサポートし、プログラムを通じた成果の最大化に尽力します。そして、年齢・国籍さまざまの多様性に富んだ仲間との出会い・交流の場をご提供し、自分の生きたい人生へと舵を切る、その挑戦もサポートします。

◆U-GAKUのこだわり

U-GAKUは、「今の人生、自分の何かを変えたい」という参加者の潜在的なニーズにとことん向き合うために、留学前だけでなく、留学中も責任を持って参加者に対して変化のきっかけとなる機会の提供ができるよう、斡旋が多いこの業界の中で、自社にて留学プログラムを運営しています。

我々が直接参加者と関わることで、一人ひとりに合ったプログラムを可能にするとともに、滞在中でのニーズや価値観の変化に対応しています。参加者には、身近な存在には恥ずかしさや申し訳なさのため、抱え込んでしまってなかなか言えない心の奥の声を吐き出せるような環境やプログラムを整えています。そうした自分の心の中に自分自身が改めて向き合う機会、それを外部に吐き出す機会を設けることで、心が軽くなったり、前を向いて人生を歩んでいくためのきっかけとしています。この機会を通して自身の価値観に変化があったり、自分を取り巻く世界の見え方が変わったりと、参加者の人生が一歩前に進むようなきっかけとなればと思っています。

〇株式会社Crepity 会社概要

会社名：株式会社Crepity

会社URL：https://crepity.jp/

代表者名：生雲勝之

創業日：2021年2月1日

メンバー数：60名（業務委託含む）

事業内容：留学プログラム「U-GAKU」「U-GAKU English Camp」「Cebu Way English」の運営、コンサルティング事業、プロジェクトマネジメント支援および、新規事業開発支援

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社Crepity

