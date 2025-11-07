【Ｚ会の本】公式Webアプリ「Study Square（スタディスクエア）」がサービス開始から約4カ月で、利用者数1万人を突破！

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社Ｚ会ソリューションズが2025年7月にリリースしたWebアプリ「Study Square」が、サービス開始から約4カ月で利用者数1万人を突破しました。

本アプリは、大学受験用英単語集・熟語集売上No.1（※）「速読英単語（速単）」シリーズの学習をサポートする無料Webアプリとして、2025年7月1日にサービスを開始しました。

「速単」シリーズは、英文をたくさん読み、聴くことを通して、文脈の中でニュアンスとともに単語・熟語を習得する「文脈主義」をコンセプトに、ラインナップを拡大しています。

「速単」シリーズに「Study Square」を併用することで、手軽に音声を用いた学習やクイズ形式の出題で知識の定着度を測ることが可能となります。こうした利便性が大学受験生をはじめとする多くの学習者に支持され、このたびサービス開始から約4カ月で利用者数1万人を突破いたしました。

※丸善ジュンク堂書店グループ 高校英単語・熟語部門シリーズ累計売上1位（2015～2024年）／ 紀伊國屋書店チェーン 高校学参 英単語・英熟語部門シリーズ別累計販売販売数。

期間：1998年1月～2024年12月

■「Study Square」公式Webサイト

https://www.zkai.co.jp/books/studysquare/

■【Ｚ会の本】公式Webアプリ「Study Square（スタディスクエア）」

https://studysquare.zkai.co.jp/books/

※専用アプリのダウンロードは不要です。ブラウザで動くWebアプリです。

※本アプリは、Z-IDの登録を行えば、どなたでも無料でご利用いただけます。

※アプリ内課金はありません。

対応書籍一覧

・速読英単語 中学版［改訂版］

・速読英単語 入門編［改訂第３版］

・速読英単語 必修編 ［改訂第８版］

・速読英単語 上級編［改訂第５版］

・速読英熟語［改訂版］

3種類の「四択クイズ」で定着度をcheck！

1）英→日：出題された英単語の語義を選択

2）日→英：日本語に該当する英単語を選択

3）空所補充：空所に当てはまる英単語を選択

※出題形式が一部ない書籍もあります。

4パターンの「音声学習」で耳を鍛える！

1）見出し語発音：「単語ページ」に掲載の見出し語を順番に発音します。

2）例文発音：「単語ページ」に掲載の例文を、順番に読み上げます。

3）見出し語＋例文：「単語ページ」に掲載の見出し語と例文を、「見出し語→例文」の順番で読み上げます。

4）長文音声：「英文＋和訳ページ」に掲載の英文を読み上げます。音声はすべて0.5～1.5倍の間で再生スピードをコントロールできます。

話題の書籍「速読英文法」コンテンツも追加予定！

2025年7月の発刊以来、学習者から「内容がスッと頭に入ってくる」「まさに『読むための英文法』です」と好評の声が寄せられている、「速読英文法」のコンテンツも2025年12月に搭載予定です

https://www.zkai.co.jp/books/guide/id-3271/

株式会社Z会ソリューションズは、今後も「Study Square」の機能拡充と対応書籍の拡大を進め、学習者の皆様の学びを力強くサポートしてまいります。

〈本件についてのお問い合わせ〉

株式会社Ｚ会ソリューションズ

TEL : 055-976-8311

月～金曜 午前9:00～午後5:30(祝日、年末年始を除く)

URL : https://www.zkai.co.jp/books/