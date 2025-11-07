朝までぽかぽか、冷え知らずの冬をあなたに。洗える「Nウォーム電気毛布」が今年も登場！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下「ニトリ」）より、10月上旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始した「Nウォーム電気毛布」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065861s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065861s/)

「Nウォーム電気毛布」とは、毛布の中に入った電熱線に電気が通ることであたたまる電気毛布に、吸湿発熱のＮウォーム素材を使用したアイテムのことです。洗えるので清潔にお使いいただけます。

全タイプに自動電源オフ機能を搭載しております。8時間経過すると、タイマーが働いて通電が止まります。 電源の切り忘れによる事故や電気代の無駄を防ぐことができます。

今年はNウォームダブルスーパーのみ、新機能として2時間オフタイマーが付いています。セットしておけば2時間後に切れるので、仮眠や短時間の利用にも最適です。昼寝や読書中に…うっかり寝ても自動でオフ。 小さい子どもや高齢の方でも安心してご使用いただけます。

敷きタイプと掛け敷きタイプの2種類を展開しています。敷きタイプは、ベッドや布団の上に敷いて使うため体の下からじんわりと温めてくれます。

掛け敷きタイプは、1枚で「掛け毛布」としても「敷き毛布」としても使用していただけます。サイズが大きく、掛けた時に全身を包み込むように温めます。敷き毛布として使う場合は、敷きタイプと同様にベッドや布団の上に敷くことができます。

素材も「Nウォーム」「Nウォームダブルスーパー」を使用しており、電源を入れなくても吸湿発熱であたたかく感じられます。電源を入れれば体を効率よく温めるので、特に冷え込みが厳しいときや、暖房による乾燥を避けたい場面で活躍します。

「Ｎウォーム電気毛布」で、今年の冬はあたたかく快適に過ごしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】洗える 電気敷き毛布(Nウォーム NT-40 A2530)

【価格】5,990円

【カラー】モカ

【サイズ（約）】幅130×奥行80cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065816s/

【商品名】洗える 電気敷き毛布(NウォームWSP 40S A2530)

【価格】7,990円

【カラー】グレー

【サイズ（約）】幅130×奥行80cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065823s/

【商品名】洗える 電気掛け敷き毛布(Nウォーム NT-55 A2530)

【価格】9,990円

【カラー】グレー、モカ

【サイズ（約）】幅130×奥行188cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065830s/

【商品名】洗える 電気掛け敷き毛布(NウォームWSP 60S A2530)

【価格】11,990円

【カラー】グレー

【サイズ（約）】幅130×奥行188cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065861s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。