液体コールドプレート市場規模の成長見通し：2031年には282百万米ドルに到達へ
「グローバル液体コールドプレートのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年11月7日）
本報告書では、世界市場における液体コールドプレートの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。液体コールドプレート市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 液体コールドプレートとは
コールドプレートとは、内部にチューブを有するアルミニウム（またはその他の金属）製のプレートで、冷却液を強制的に流すことで、プレート上に実装されたトランジスタなどの部品から伝達される熱を吸収するものである。これは、冷却対象物とコールドプレートが直接接触する液体冷却方式の中でも、最も一般的なソリューションの一つである。この直接接触により、熱が効率的に伝導される。
コールドプレートは、性能、騒音レベル、信頼性といった点で、強制空冷式ヒートシンクに対して多くの利点を持つ。
◆ 液体コールドプレート市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の液体コールドプレート市場は、2024年の252百万米ドルから2025年には257百万米ドルへと拡大し、2031年には282百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は2.1%％と推計されています。
◆ 液体コールドプレート市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Aavid、 Lytron、 Asia Vital Components、 Wakefield-Vette、 Wolverine Tube、 HS Marston、 Columbia-Staver、 TAT Technologies、 Ellediesse、 DAU、 TE Technology、 Wenxuan Hardware、 Kawaso Texcel、 Hitachi、 Suzhou Wint Electric、 Tucker Engineering、 Shanghai Kissthermal、 MaxQ Technology、 Mikros、 Koolance）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Formed Tube Cold Plate、 Deep Drilled Cold Plate、 Machined Channel Cold Plate、 Pocketed Folded-Fin Cold Plate、 Others）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（High Power Electronic Equipment、 Laser Device、 Power Conversion Equipment、 Medical Equipment、 Defence and Aerospace、 LED、 Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
