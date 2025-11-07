プラットフォーム補給船（PSV）市場、CAGR2%で拡大し2031年には4289百万米ドルへ
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバルプラットフォーム補給船（PSV）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年11月7日に発行しました。プラットフォーム補給船（PSV）市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812292/platform-supply-vessels--psv
グローバルプラットフォーム補給船（PSV）市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、プラットフォーム補給船（PSV）の世界市場は年平均成長率（CAGR）2%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約3851百万米ドルだった市場規模は、2025年には3924百万米ドルに達し、2031年には4289百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．プラットフォーム補給船（PSV）紹介
プラットフォーム供給船（PSV）は、海上の石油・ガスプラットフォームに物資を供給するために特別に設計された船舶である。これらの船は全長50～100メートルの範囲で、多様な任務を遂行する。大半のPSVの主な機能は、ロジスティクス支援と、海上石油プラットフォームおよびその他の海洋構造物への、物資、工具、機器、作業員の輸送である。
近年では、クラス1またはクラス2のダイナミック・ポジショニング（DP）システムを搭載した新世代のプラットフォーム供給船が市場に登場している。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
COSCO Shipping、 Vard Group、 Xiamen Shipbuilding、 Nam Cheong、 VT Halter Marine、 Americasn SB、 Damen、 SINOPACIFIC、 Shipyard DeHoop、 Wuchang Shipbuilding、 BAE Systems、 Ulstein Verft、 Bollinger Shipyards、 Bordelon Marine SB、 Eastern Shipbuilding Group、 Remontowa、 Harvey Shipyards
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
PSV below 3000 DWT、 PSV above 3000 DWT
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Oil & Gas Production、 Offshore Construction、 Military、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812292/platform-supply-vessels--psv
グローバルプラットフォーム補給船（PSV）市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、プラットフォーム補給船（PSV）の世界市場は年平均成長率（CAGR）2%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約3851百万米ドルだった市場規模は、2025年には3924百万米ドルに達し、2031年には4289百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．プラットフォーム補給船（PSV）紹介
プラットフォーム供給船（PSV）は、海上の石油・ガスプラットフォームに物資を供給するために特別に設計された船舶である。これらの船は全長50～100メートルの範囲で、多様な任務を遂行する。大半のPSVの主な機能は、ロジスティクス支援と、海上石油プラットフォームおよびその他の海洋構造物への、物資、工具、機器、作業員の輸送である。
近年では、クラス1またはクラス2のダイナミック・ポジショニング（DP）システムを搭載した新世代のプラットフォーム供給船が市場に登場している。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
COSCO Shipping、 Vard Group、 Xiamen Shipbuilding、 Nam Cheong、 VT Halter Marine、 Americasn SB、 Damen、 SINOPACIFIC、 Shipyard DeHoop、 Wuchang Shipbuilding、 BAE Systems、 Ulstein Verft、 Bollinger Shipyards、 Bordelon Marine SB、 Eastern Shipbuilding Group、 Remontowa、 Harvey Shipyards
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
PSV below 3000 DWT、 PSV above 3000 DWT
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Oil & Gas Production、 Offshore Construction、 Military、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）