電磁式オーバーバンドセパレーターの世界市場2025年、グローバル市場規模（油冷式、空冷式）・分析レポートを発表
2025年11月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電磁式オーバーバンドセパレーターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、電磁式オーバーバンドセパレーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の電磁式オーバーバンドセパレーター市場概要
本調査によると、世界の電磁式オーバーバンドセパレーター市場は2024年に1億5,100万米ドル規模に達し、2031年までに1億9,200万米ドルに拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は3.5％です。本レポートでは、米国の関税制度および国際政策の変化を考慮し、これらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響を包括的に分析しています。
________________________________________
製品概要と機能特性
電磁式オーバーバンドセパレーターは、電磁力を利用して物質の流れから強磁性不純物を除去する装置です。廃棄物処理、鉱石選別、製造ラインなど幅広い産業分野で使用されています。この装置は、コンベヤーベルト上方に強力な電磁石を懸架し、搬送中の原料から鉄系金属を吸着して除去します。一方で、非磁性物質はそのまま搬送を続けるため、生産効率を損なわずに不純物除去を行うことが可能です。また、自動清掃装置が搭載されており、吸着した金属を継続的に排出することで、手動作業を削減し、運転効率を高める設計となっています。
________________________________________
調査手法と分析の枠組み
本レポートでは、定量的および定性的な両面から市場を分析しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場規模・成長率・需要動向を整理し、変化する市場環境を多角的に評価しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場シェアや製品ポートフォリオ、競争優位性を明らかにし、業界全体の構造を明確化しています。
________________________________________
市場の主な特徴
本市場分析では、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の予測を行っています。地域別および用途別の市場成長傾向を明らかにし、企業が戦略的に参入すべき分野を特定しています。また、2020～2025年における主要企業の売上高・出荷数量・平均販売価格の比較を通じて、世界市場での勢力図を可視化しています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は次の通りです。
1. 世界および主要国の市場機会の総規模を算出すること。
2. 電磁式オーバーバンドセパレーターの成長ポテンシャルを評価すること。
3. 各製品タイプおよび用途市場の将来成長を予測すること。
4. 市場競争に影響を与える要因を分析すること。
________________________________________
主要企業分析
本市場の主要企業として、Bunting Magnetics、Wagner Magnete、Steinert、Eriez、Dings Magnetic Group、Ejet Magnet、SOLLAU、Walker Magnetics、Apex Industrial Solutions、Tianjin North Star Technologyなどが挙げられます。これらの企業は、販売量、収益、価格、粗利益率、地域展開、主要技術開発を基準に評価されています。各社の製品ラインナップや技術革新の方向性が市場競争の中核を形成しています。
