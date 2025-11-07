ホルモン補充療法市場は、高齢化、新たな薬剤送達技術の革新、そして幅広い疾患への適用拡大を背景に、2032年までに290.2億米ドルに達する見込み
世界のホルモン補充療法（HRT）市場は力強い成長軌道を描いており、2023年には約183.6億米ドルと評価されました。2032年には290.2億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて5.31%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みです。この成長は、高齢者および閉経後人口の増加、ホルモン疾患への意識の高まり、薬物送達技術の進歩、そして従来の更年期障害治療を超えた治療適応の拡大など、複数の要因が重なり合って推進されています。
医療提供者と製薬会社は、投与経路の多様化（経口、非経口、経皮など）と製品ポートフォリオの洗練（エストロゲン・プロゲステロン、甲状腺ホルモン、テストステロン、成長ホルモン、副甲状腺ホルモン補充療法など）により、拡大する患者基盤に対応しています。ファイザー社、イーライリリー社、バイエル社、ノボノルディスク社といった主要企業は、製品承認の取得やグローバルパートナーシップを通じて積極的に事業を拡大しています。
こうした環境下、HRT（ホルモン補充療法）分野は、ニッチで主に女性を対象とした治療法から、より幅広い年齢層を問わない内分泌疾患治療プラットフォームへと進化しています。医療専門家と保険支払者双方が、生活の質の向上、慢性的な内分泌疾患の管理、そして長期的な転帰の最適化におけるホルモン補充療法の価値を認識しています。
セグメンテーション分析
投与経路別
経口投与は2023年に市場をリードし、約43.06%を占めます。この優位性は、錠剤という馴染みのある剤形、処方の容易さ、そして医師が経口ホルモン療法を処方することに対する幅広い安心感を反映しています。
非経口投与セグメントは、特に長時間作用型注射剤の導入によって、成長が加速すると見込まれています。例えば、ファイザーとOPKOヘルスは、2022年1月に週1回投与の長時間作用型成長ホルモン注射剤（NGENLA）が厚生労働省の承認を取得し、大きな話題となりました。こうしたイノベーションは非経口投与の普及を促進し、経口投与とのシェア格差を縮小させると予想されます。
経皮投与やその他の投与経路（パッチ、ゲル、インプラントなど）は、患者のコンプライアンス、利便性、そして安定したホルモン送達が治療設計においてより重要になるにつれ、着実に採用が進んでいます。
疾患タイプ（適応症）別
更年期障害セグメントは2023年に市場の約45.03%を占め、市場を牽引しました。これは、ほてり、気分変動、うつ病、骨密度低下といったホルモン移行に伴う問題を抱える生殖年齢を過ぎた女性の人口が増加し、エストロゲン補充療法の恩恵を受けているためです。
その他の主要セグメントには、甲状腺機能低下症、男性性腺機能低下症、成長ホルモン欠乏症、副甲状腺機能低下症などがあります。いずれもホルモン補充療法のニッチな治療領域として確立または成長を続けており、これらの疾患の拡大が市場全体の成長を支えています。
製品タイプ別
製品市場は多様化しています。
エストロゲンおよびプロゲステロン補充療法は、更年期障害および骨粗鬆症関連疾患への使用において、依然として市場を牽引する主要な要因となっています。
成長ホルモン（HGH）補充療法は、既に活発に行われており、長時間作用型製剤のおかげで勢いを増しています。
