【法人導入 初事例】クラフトビールを展開する BLACK TIDE BREWINGがファンコミュニティ「BTB BASE」をブタイウラで開設

トイウェア株式会社

コミュニティプラットフォーム「ブタイウラ」を提供するトイウェア株式会社は、クラフトビールブランドを展開するBLACK TIDE BREWING（以下BTB）様が、ファンコミュニティ「BTB BASE」の提供を開始したことをお知らせいたします。

この度の導入は、ブタイウラにとってスポーツチーム以外の企業・団体における初の導入事例です。

導入背景

BTBは、創業当初から有料ファンクラブ「BTB CREW」を運営するなど、拠点のある宮城県・気仙沼を中心としたファンとのオフラインでの交流を重視してきました。

しかし、気仙沼まで足を運んでくださるファンの方と交流はできている中で、全国各地に散らばっている「BTBが好きな人」との継続的な交流を図ることが困難になっていました。

そこで、コミュニティプラットフォーム「ブタイウラ」を活用したファンコミュニティ「BTB BASE」の開設をしました。これにより、オンライン・オフラインを問わず、全国の熱狂的なファンと深く継続的な交流の実現を行い、全国各地にBTBファンを増やすことを目指します。

BTB BASEについて

BTB BASEは「Deep Dive & Connect - 好きを、もっと深く、共に」をコミュニティビジョンとしたコミュニティです。ビールの美味しさ、楽しさ、そして気仙沼との一体感を感じながら、それぞれの「好き」をさらに深く探求し、分かち合うことができます。

BTB BASE入会ページ：https://butaiura.fan/community/btbbase/

BLACK TIDE BREWING合同会社 会社概要

BLACK TIDE BREWINGは、東日本大地震で大きな被害を受けた気仙沼の復興のため、「クラフトビールによるコミュニティーづくり」をキーワードとして立ち上げられました。『気仙沼が世界に誇るクラフトビールを創る！気仙沼の人々と共に！』をビジョンに掲げクラフトビールの製造・販売、飲食店の運営などを行っています。2025年10月には気仙沼市観光キャラクター「ホヤぼーや」とパートナーシップ協定締結や第二工場上棟など、気仙沼市の盛り上げに向けた更なる展開を続けています。

公式サイト：https://blacktidebrewing.com/

ブタイウラ for ビジネスについて

トイウェア株式会社が提供するコミュニティプラットフォームです。スポーツチームやタレントのファンコミュニティ運営で培ったノウハウを生かし、ブランドや企業のコアファン育成に向けたコミュニティづくりを支援します。

「ブタイウラ for ビジネス」サービスページ：https://butaiura.fan/business/

【トイウェア株式会社】

所在地：東京都港区芝公園3丁目6-23 光輪会館3F

代表取締役：岸 卓甫

会社HP：https://toiware.co.jp/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

トイウェア株式会社

E-Mail： butaiura@toiware.co.jp