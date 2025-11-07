BNCコネクタとは？主な用途について
BNCコネクタは、映像およびRF（高周波）分野で広く使用されている同軸コネクタです。バヨネット方式により、迅速かつ確実な接続が可能で、通信・放送業界などで高い支持を得ています。
BNCコネクタの利点
BNCコネクタは、高周波信号の伝送において高い信頼性と堅牢性を備えています。映像伝送やRF信号分配など、高周波用途に最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333674&id=bodyimage1】
製品例：KH-BNC50-3511 https://www.kinghelm.net/bnc/te-connectivity-1-1337541-0-substitute-50-ohms-dc-3g-kinghelm-bnc-connector-kh-bnc50-3511/5023/
サイズ・形状
BNCコネクタには多様なサイズと仕様があり、ハンダ付けまたは圧着により接続します。また、RCAやF型コネクタなどへ変換できるアダプタも利用可能です。
使用される同軸ケーブル
一般的にRG-58/U、RG-59/U、RG-6/Uなどが使用されます。特にRG-6/Uは長距離伝送やCATV、ブロードバンド、衛星放送など高周波用途に適しています。
インピーダンスは50Ωまたは75Ωで、用途に応じて適切に選定することが重要です。
信号品質の確保
高周波用に設計された同軸ケーブルと組み合わせることで、信号を外部干渉から保護し、伝送品質を維持します。数十センチから数百フィートまで、多様なケーブル長が利用可能です。長距離の場合は高遮蔽ケーブルや信号補償が必要となる場合があります。
対応解像度
BNCおよび同軸ケーブルはSD、HD、UHD（4K）まで対応可能です。
SD（480i / 576i）：アナログ監視や旧型映像機器
HD（720p / 1080p）：現代のHDアナログCCTVやDVR
UHD（4K以上）：高遮蔽ケーブル・専用機器が必要となる場合あり
ケーブル品質、距離、干渉状況により性能が変動します。
SDIとHD-SDIの違い
SDI（Serial Digital Interface）およびHD-SDIは、いずれもBNCコネクタを用いてデジタル映像信号を伝送する規格です。
SDI：SD映像信号を安定伝送
HD-SDI：高帯域を要求するHD映像に対応し、長距離でも高品質を維持
BNCコネクタは、カメラ、モニター、録画機などプロ映像機器に不可欠な標準インターフェイスとして採用されています。
配信元企業：Shenzhen Slkormicro Semicon Co.,Ltd.
BNCコネクタの利点
BNCコネクタは、高周波信号の伝送において高い信頼性と堅牢性を備えています。映像伝送やRF信号分配など、高周波用途に最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333674&id=bodyimage1】
製品例：KH-BNC50-3511 https://www.kinghelm.net/bnc/te-connectivity-1-1337541-0-substitute-50-ohms-dc-3g-kinghelm-bnc-connector-kh-bnc50-3511/5023/
サイズ・形状
BNCコネクタには多様なサイズと仕様があり、ハンダ付けまたは圧着により接続します。また、RCAやF型コネクタなどへ変換できるアダプタも利用可能です。
使用される同軸ケーブル
一般的にRG-58/U、RG-59/U、RG-6/Uなどが使用されます。特にRG-6/Uは長距離伝送やCATV、ブロードバンド、衛星放送など高周波用途に適しています。
インピーダンスは50Ωまたは75Ωで、用途に応じて適切に選定することが重要です。
信号品質の確保
高周波用に設計された同軸ケーブルと組み合わせることで、信号を外部干渉から保護し、伝送品質を維持します。数十センチから数百フィートまで、多様なケーブル長が利用可能です。長距離の場合は高遮蔽ケーブルや信号補償が必要となる場合があります。
対応解像度
BNCおよび同軸ケーブルはSD、HD、UHD（4K）まで対応可能です。
SD（480i / 576i）：アナログ監視や旧型映像機器
HD（720p / 1080p）：現代のHDアナログCCTVやDVR
UHD（4K以上）：高遮蔽ケーブル・専用機器が必要となる場合あり
ケーブル品質、距離、干渉状況により性能が変動します。
SDIとHD-SDIの違い
SDI（Serial Digital Interface）およびHD-SDIは、いずれもBNCコネクタを用いてデジタル映像信号を伝送する規格です。
SDI：SD映像信号を安定伝送
HD-SDI：高帯域を要求するHD映像に対応し、長距離でも高品質を維持
BNCコネクタは、カメラ、モニター、録画機などプロ映像機器に不可欠な標準インターフェイスとして採用されています。
配信元企業：Shenzhen Slkormicro Semicon Co.,Ltd.
プレスリリース詳細へ