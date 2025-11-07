日本LNG市場は、輸入インフラの急速な拡充、長期供給契約、先進的なエネルギー転換イニシアチブを原動力として、2033年までに堅調な1792億米ドル規模に達すると予測されている

日本LNG市場は、輸入インフラの急速な拡充、長期供給契約、先進的なエネルギー転換イニシアチブを原動力として、2033年までに堅調な1792億米ドル規模に達すると予測されている