日本LNG市場は、輸入インフラの急速な拡充、長期供給契約、先進的なエネルギー転換イニシアチブを原動力として、2033年までに堅調な1792億米ドル規模に達すると予測されている
日本LNG市場は、2024年に458億1,000万米ドルに達し、2033年までに1,792億米ドルへと拡大する見込みです。2025年から2033年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は4.11%で推移すると予測されています。
LNGは無臭・無色の液体であり、天然ガスをマイナス162℃まで冷却することで生成されます。この液化プロセスによりガス体積は約600分の1に縮小し、貯蔵および輸送が容易になります。輸送後は再ガス化プロセスを経て再び気体に戻され、パイプラインを通じて最終消費者へ供給されます。日本においては、LNGは電力や産業エネルギーの安定供給を支える中核エネルギー源として位置付けられています。
市場動向
日本はエネルギー安全保障と脱炭素社会の両立を目指し、LNG市場への投資拡大と供給多様化を積極的に進めています。エネルギー構造の転換が求められる中で、LNGは再生可能エネルギーと並ぶ「橋渡し燃料」として注目を集めています。特に、クリーンエネルギーの導入を支える中間段階の燃料として、電力・製造業・都市ガス供給網で重要な役割を担っています。
成長要因：LNG投資の拡大による市場加速
日本政府および民間企業は、エネルギー供給の安定化に向けてLNGインフラ整備と海外調達の強化を推進しています。政府は2030年までに年間1億トン規模のLNG取扱能力を維持する方針を掲げています。これに伴い、民間企業もアジア太平洋地域を中心にLNG設備への投資を拡大しています。
2024年5月には、JERA株式会社が今後10年間でLNGおよび水素・アンモニアなどの新燃料分野に320億米ドル超を投資する計画を発表しました。2035年度までに年間3,500万トンのLNGを取り扱い、再生可能エネルギー20GW、水素・アンモニア700万トンを確保する見通しです。これらの取り組みは、日本の温室効果ガス削減目標（2050年度までに少なくとも60％削減）と整合しており、低炭素社会への移行を加速させています。
制約要因：高コスト構造と価格変動の影響
日本のLNG市場拡大における最大の課題は、インフラ整備にかかる高コストです。LNGの輸送や再ガス化に必要な設備開発は多額の投資を要し、新規参入を阻む要因となっています。また、世界的な需給バランスの変動や地政学的リスクによる価格変動は、長期契約の締結を難しくしています。
さらに、LNGの生産・輸送過程で発生するメタン排出への環境懸念も高まっています。これらの要因が日本市場における新たなプロジェクト開発の抑制要因として作用しています。
主要企業のリスト：
● Inpex Corporation
● Japan Petroleum Exploration Company Limited （JAPEX）
● Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation
● Osaka Gas Co., Ltd.
● Toho Gas Co., Ltd.
● Saibu Gas Co. Ltd.
● The Kansai Electric Power Co., Inc.
● JERA Co., Inc.
成長機会：海外との長期供給協定による安定確保
日本はLNGの長期供給を確保するため、主要供給国との協力関係を強化しています。特にオーストラリアやアメリカとの戦略的パートナーシップを通じて、長期契約を締結し、安定したエネルギー供給体制を築いています。
