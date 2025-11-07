アイウェアブランド【999.9 / フォーナインズ】が11月14日(金)に「フォーナインズ そごう千葉店」をオープン。
株式会社 フォーナインズ
完成イメージ
完成イメージ
左：M-154 col.8408 右：M-155 col.8432
S-876T col.1
上：NP-765 col.657 中：NP-766 col.108 下：NP-767 col.02
県内外から多くの人々が行き交う千葉駅。
千葉駅に隣接し、50年以上もの長きにわたり愛される百貨店《そごう千葉店》の5階に、千葉県では2店舗目となる「フォーナインズ そごう千葉店」がオープンします。
店内は豊富な商品ラインナップとともに、充実した視力測定環境、調整・メンテナンス専用のスペースを備えて、眼鏡を必要とするあらゆる人がここちよく、末永く愛用していただける環境をご用意しております。
完成イメージ
PRESENT
オープンを記念し、ご購入いただいた方に特別なギフトをご用意しております。
※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。
店舗情報
フォーナインズ そごう千葉店
千葉県千葉市中央区新町1000番地 そごう千葉店5階
TEL：043-441-6649
営業時間：10:00～21:00
定休日：不定休
【『999.9（フォーナインズ）』について】
999.9（フォーナインズ）は、1995年に誕生したアイウェアブランドです。純金の品質表示に由来する、そのブランド名には常に最高純度の品質を目指して努力し続けるという意味が込められています。フォーナインズは現状に満足することなく、いつでもさらなる可能性を模索し、お客様にご満足いただける最高純度のクオリティを追求し続けます。
■ フォーナインズ公式サイト：https://www.fournines.co.jp/