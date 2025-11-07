『文學界』2025年12月号が11月7日に発売！ 久栖博季・奥野紗世子による創作、三宅唱×柴崎友香・王谷晶×セメントTHINGの対談、筒井康隆ロングインタビューなど
株式会社文藝春秋（代表取締役・飯窪成幸）は、本日11月7日、文芸誌『文學界2025年12月号』を発売します。対談では、三宅唱×柴崎友香が映画「旅と日々」を、王谷晶×セメントTHINGが映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」を語り尽くします。『自伝』の刊行を記念した筒井康隆ロングインタビュー「笑いと文学、融合の六十五年」も必読です。久栖博季・奥野紗世子による創作も掲載します。
「文學界」2025年12月号 表紙
◆「文學界」12月号目次
【創作】
久栖博季「貝殻航路」
光の消えた灯台、あの日帰ってこなかった父――霧に滲む釧路の街で、わたしは痛みと空白の記憶を結ぶ
奥野紗世子「この人の知らない戦争」
恋人が勝手にわたしを短歌に詠むのは「収奪」ではないのか？ 表現とミューズを巡る葛藤を描く鮮烈作
【2025年下半期同人雑誌優秀作】
阿部あみ「処暑」
【対談】
三宅唱×柴崎友香「見ないとわからないこと」
つげ義春作品を映画化した、三宅監督の最新作『旅と日々』についての対話
王谷晶×セメントTHING「過激なのに品がいい」
現代を映し出した快作ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』を語り尽くす
【『自伝』刊行記念】
・インタビュー 筒井康隆「笑いと文学、融合の六十五年」
・書評 齋藤孝「筒井康隆の人生走馬灯」
【批評】
橋本一径「写真修整史抄――「真実」から「元ネタ」へ」
【書評 チャーリー・カウフマン『アンドカインド』】
木石岳「《究極》のポストモダン小説とそれを買って読むあなたって人」
【エッセイ】
榎本空「サイディヤ・ハートマンという方法」
松本侑子「『赤毛のアン』の映像作品」
マーニー「古い手紙とコックピットの夢」
【新連載】
斧屋「不完全なものにとってのparfait」第2回
【新ノーベル賞作家 クラスナホルカイ・ラースロー】
・作家論 早稲田みか「クラスナホルカイの文学世界」
・エッセイ 川野芽生「終わらない終末と、饒舌の沈黙」
【今月のエッセイ】
中島梓織「よちよち歩きのクワロマンティック」
【詩歌】
西プネウマ「たのしい誤算」
【連載】
町屋良平／松浦寿輝／鈴木涼美／藤野可織／酒井泰斗＋吉川浩満／松尾スズキ／東畑開人／江崎文武／王谷晶／犬山紙子／菊間晴子／竹永知弘
【文學界図書室】
町田康『口訳 太平記 ラブ&ピース』（笠井康平）／中村文則『彼の左手は蛇』（長瀬海）／谷崎由依『百日と無限の夜』（住本麻子）／濱野ちひろ『無機的な恋人たち』（ひらりさ）
表紙画＝下山健太郎
グラフィックデザイン REFLECTA, Inc.
◆書誌情報
書 名：『文學界』
発売日：2025年11月7日（金）
判 型：A５判
定 価：1200円（税込）
雑誌情報：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49100770712532025
