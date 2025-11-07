『文學界』2025年12月号が11月7日に発売！ 久栖博季・奥野紗世子による創作、三宅唱×柴崎友香・王谷晶×セメントTHINGの対談、筒井康隆ロングインタビューなど

写真拡大

株式会社文藝春秋

　株式会社文藝春秋（代表取締役・飯窪成幸）は、本日11月7日、文芸誌『文學界2025年12月号』を発売します。対談では、三宅唱×柴崎友香が映画「旅と日々」を、王谷晶×セメントTHINGが映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」を語り尽くします。『自伝』の刊行を記念した筒井康隆ロングインタビュー「笑いと文学、融合の六十五年」も必読です。久栖博季・奥野紗世子による創作も掲載します。


　　　



　　　　　　　　　　　　「文學界」2025年12月号　表紙

◆「文學界」12月号目次

【創作】


久栖博季「貝殻航路」


光の消えた灯台、あの日帰ってこなかった父――霧に滲む釧路の街で、わたしは痛みと空白の記憶を結ぶ



奥野紗世子「この人の知らない戦争」


恋人が勝手にわたしを短歌に詠むのは「収奪」ではないのか？　表現とミューズを巡る葛藤を描く鮮烈作


【2025年下半期同人雑誌優秀作】


阿部あみ「処暑」


【対談】


三宅唱×柴崎友香「見ないとわからないこと」


つげ義春作品を映画化した、三宅監督の最新作『旅と日々』についての対話



王谷晶×セメントTHING「過激なのに品がいい」


現代を映し出した快作ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』を語り尽くす



【『自伝』刊行記念】


・インタビュー　筒井康隆「笑いと文学、融合の六十五年」


・書評　齋藤孝「筒井康隆の人生走馬灯」


【批評】


橋本一径「写真修整史抄――「真実」から「元ネタ」へ」


【書評　チャーリー・カウフマン『アンドカインド』】


木石岳「《究極》のポストモダン小説とそれを買って読むあなたって人」


【エッセイ】


榎本空「サイディヤ・ハートマンという方法」


松本侑子「『赤毛のアン』の映像作品」


マーニー「古い手紙とコックピットの夢」


【新連載】


斧屋「不完全なものにとってのparfait」第2回


【新ノーベル賞作家　クラスナホルカイ・ラースロー】


・作家論　早稲田みか「クラスナホルカイの文学世界」


・エッセイ　川野芽生「終わらない終末と、饒舌の沈黙」



【今月のエッセイ】


中島梓織「よちよち歩きのクワロマンティック」



【詩歌】


西プネウマ「たのしい誤算」



【連載】


町屋良平／松浦寿輝／鈴木涼美／藤野可織／酒井泰斗＋吉川浩満／松尾スズキ／東畑開人／江崎文武／王谷晶／犬山紙子／菊間晴子／竹永知弘



【文學界図書室】


町田康『口訳　太平記　ラブ&ピース』（笠井康平）／中村文則『彼の左手は蛇』（長瀬海）／谷崎由依『百日と無限の夜』（住本麻子）／濱野ちひろ『無機的な恋人たち』（ひらりさ）




表紙画＝下山健太郎


グラフィックデザイン REFLECTA, Inc.


◆書誌情報

書　名：『文學界』


発売日：2025年11月7日（金）


判　型：A５判


定　価：1200円（税込）


雑誌情報：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49100770712532025


(C)BUNGEISHUNJU LTD. 2025