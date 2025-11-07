『文學界』2025年12月号が11月7日に発売！ 久栖博季・奥野紗世子による創作、三宅唱×柴崎友香・王谷晶×セメントTHINGの対談、筒井康隆ロングインタビューなど

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（代表取締役・飯窪成幸）は、本日11月7日、文芸誌『文學界2025年12月号』を発売します。対談では、三宅唱×柴崎友香が映画「旅と日々」を、王谷晶×セメントTHINGが映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」を語り尽くします。『自伝』の刊行を記念した筒井康隆ロングインタビュー「笑いと文学、融合の六十五年」も必読です。久栖博季・奥野紗世子による創作も掲載します。

◆「文學界」12月号目次

【創作】

「文學界」2025年12月号 表紙

久栖博季「貝殻航路」

光の消えた灯台、あの日帰ってこなかった父――霧に滲む釧路の街で、わたしは痛みと空白の記憶を結ぶ

奥野紗世子「この人の知らない戦争」

恋人が勝手にわたしを短歌に詠むのは「収奪」ではないのか？ 表現とミューズを巡る葛藤を描く鮮烈作

【2025年下半期同人雑誌優秀作】

阿部あみ「処暑」

【対談】

三宅唱×柴崎友香「見ないとわからないこと」

つげ義春作品を映画化した、三宅監督の最新作『旅と日々』についての対話

王谷晶×セメントTHING「過激なのに品がいい」

現代を映し出した快作ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』を語り尽くす

【『自伝』刊行記念】

・インタビュー 筒井康隆「笑いと文学、融合の六十五年」

・書評 齋藤孝「筒井康隆の人生走馬灯」

【批評】

橋本一径「写真修整史抄――「真実」から「元ネタ」へ」

【書評 チャーリー・カウフマン『アンドカインド』】

木石岳「《究極》のポストモダン小説とそれを買って読むあなたって人」

【エッセイ】

榎本空「サイディヤ・ハートマンという方法」

松本侑子「『赤毛のアン』の映像作品」

マーニー「古い手紙とコックピットの夢」

【新連載】

斧屋「不完全なものにとってのparfait」第2回

【新ノーベル賞作家 クラスナホルカイ・ラースロー】

・作家論 早稲田みか「クラスナホルカイの文学世界」

・エッセイ 川野芽生「終わらない終末と、饒舌の沈黙」

【今月のエッセイ】

中島梓織「よちよち歩きのクワロマンティック」

【詩歌】

西プネウマ「たのしい誤算」

【連載】

町屋良平／松浦寿輝／鈴木涼美／藤野可織／酒井泰斗＋吉川浩満／松尾スズキ／東畑開人／江崎文武／王谷晶／犬山紙子／菊間晴子／竹永知弘

【文學界図書室】

町田康『口訳 太平記 ラブ&ピース』（笠井康平）／中村文則『彼の左手は蛇』（長瀬海）／谷崎由依『百日と無限の夜』（住本麻子）／濱野ちひろ『無機的な恋人たち』（ひらりさ）

表紙画＝下山健太郎

グラフィックデザイン REFLECTA, Inc.

◆書誌情報

書 名：『文學界』

発売日：2025年11月7日（金）

判 型：A５判

定 価：1200円（税込）

雑誌情報：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49100770712532025

