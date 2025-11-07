Schooに新機能「授業検索AIアシスタント」（β版）が搭載

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森 健志郎、以下「スクー」）は、社会人向けオンライン学習サービス「Schoo for Personal」「Schoo for Business」に「授業検索AIアシスタント」（β版）を新たに追加しました。本機能は個人のスキルや興味、学習目的などに応じてAIが最適な授業を提案。9,000本以上の授業の中から、目的の学びに迅速かつ的確にたどり着ける環境を実現します。

■機能追加の背景

働き方や価値観の多様化が進む中、ライフスタイルやキャリアプランに応じて一人ひとりが自分に合った学びを得る重要性が高まっています。

Schooは、これまで毎日の生放送と録画授業を通じて9,000本以上のコンテンツを提供し、多様な学びの選択肢を拡充してきました。

一方で、その豊富さ故に「自分に合った授業をもっとスムーズに見つけたい」という受講者の声も寄せられていました。

こうしたニーズに応えるため、今回、個人のスキルや興味、学習目的、抱えている課題に応じて生成AIが授業を提案する「授業検索AIアシスタント」（β版）を追加しました。本機能により、学びたい内容により短時間で、かつ的確にたどり着くことができ、Schooでの学習体験が一層向上します。

今後も、AIを活用しよりパーソナライズされた学習体験の強化を行い、学び続ける全ての方一人ひとりに最適な学びの場を創出してまいります。

■「授業検索AIアシスタント」（β版）について

▼利用方法

１.Schooサービスサイト(https://schoo.jp/)から「AIで授業検索」をクリックすると、AIとの対話を開始できます。

２.伸ばしたいスキルや興味、学習目的、学びたいことなどを入力すると個人に合った最適な授業が提案されます。

▼利用サービス及び利用者

・ゲスト

・無料（オープン）会員

・プレミアム会員

・法人（ビジネス）会員

※Schoo Swing会員はご利用いただけません。

▼対応デバイス

スマートフォン、PC、タブレットのWebブラウザ

※β版ではアプリからはご利用いただけません。

▼こんな方におすすめ

・自分に合った授業や学習テーマを手軽に見つけたい方

・多様なコンテンツの中から、何を学ぶべきか迷っている方

・興味や目的に合わせて効率よく学びを進めたい方

▼利用にあたっての注意点

授業検索AIアシスタントからの提案は、現時点では100％の正確性や有効性を保証するものではありません。

当社におけるAI利用に関するポリシーは、「AIアシスタント利用ポリシー(https://schoo.jp/pages/ai-policy)」をご参照ください。

本機能はOpenAI社のAPIを利用しておりますが、お客様の入力内容はAIモデルの性能改善や学習に利用されることはありません。

なお、当社ではセキュリティ確保、不正利用の防止、サービス品質の向上の目的で、入力情報及び応答内容を閲覧することがありますのでご了承ください。

▼お問い合わせ先

https://schoo.jp/contact (Schoo教務課)

