NEC、 11/19～21開催「Japan DX Week【関西展】社内業務 DX EXPO」にカンファレンス登壇＆展示ブース出展

日本電気株式会社

NECは2025/11/19(水)～21(金)、インテックス大阪で開催されるJapan DX Week【関西展】の社内業務DX EXPOにて、カンファレンス登壇および展示ブースを出展いたします。

詳細はこちら：

https://jpn.nec.com/sap/event/jdw_dxexpo2025.html?cid=prtimes_dxexpo

日時 2025/11/19(水)～21(金) 10：00 ～ 17：00

会場 インテックス大阪 1-3号館 （大阪市住之江区南港北1-5-102）

主催 RX Japan（株）

参加方法 事前来場登録（無料）

<地図>

11月20日 14:00～14:45 IT-21NECの挑戦：企業変革（CX）における人事・出張管理領域におけるDXの推進

NECは、社会価値創造型企業を目指し、戦略・文化・人も含めた企業変革（CX）を推進しています。本講演では、NECが推進する企業変革の一環である人事・経理の出張管理領域のDX事例を紹介。

SAP ConcurやSAP SuccessFactorsを活用した実例と今後の展望を解説いたします。ぜひご参加ください。

カンファレンスの事前登録はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11154/itw_kansai25_conference/seminar_register#seminar103899)

※カンファレンス申込みとは別に展示会の入場には、事前の来場登録が必要です。

部門もデータも、未来の経営をつくる主役に”やってみた”からこそ、ともに歩める。DXの悩みに本気で向き合う。

NECブースでは、SAP ConcurとSAP SuccessFactorsを中心に経営と業務のDXを推進するソリューションをご紹介します。

・SAP Concur（間接費管理高度化ソリューション）

SAP Concurの効果を最大限引き出し、経費精算の効率化とコンプライアンス強化を実現します。

・SAP SuccessFactors（タレントマネジメント）

人的資本経営の加速やジョブ型人事への変革を支援し、データドリブンな戦略人事を実現します。

NECならではのクライアントゼロの経験とノウハウを活かし、初期導入から運用保守まで全面的なご支援をご提供します。人事・総務・経理のご担当者、経営層の方にはNECブースへお立ち寄りのうえ、ぜひ貴社の課題やご要望をお聞かせください。

<社内業務DX EXPOとは...>

現代のビジネス環境における社内業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するための総合的な展示会です。



企業の生産性向上や業務効率化を目指して最新のテクノロジーやソリューションを紹介します。

クラウドERPから、経理・人事などバックオフィス業務のDX、グループウェア、ワークフローなどDXの実現に欠かせない最先端の技術が一堂に会します。2010年より開催、業界のリーダーたちが集い、成功事例やベストプラクティスを共有し、実践的な知識を得ることができる絶好の機会です。

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC コンサルティングサービス事業部門

ビジネスアプリケーションサービス統括部

E-Mail :sap-webinar@grp.jp.nec.com