『nCino Summit Japan 2025』最新プログラムを発表 、 国内外の金融機関リーダーが登壇

クラウド型銀行業務の統合プラットフォームを提供するnCino株式会社（日本法人：東京都港区、代表取締役社長：野村 逸紀、以下 nCino）は、2025年11月19日（水）に開催するカンファレンス「nCino Summit Japan 2025」において、ゲスト基調講演および最新プログラムを公開しました。

本イベントでは、「業務変革の先にある、新しい銀行体験 ～データ×AIが統合された業務基盤が、銀行の未来を形づくる～」をテーマに、金融機関リーダーや有識者が一堂に会し、データとAI活用による業務変革の最前線について議論します。

■ 開催概要

日時：2025年11月19日（水）13:00～19:00（受付開始12:30）

会場：シャングリ・ラ 東京

形式：対面／オンライン併用

対象：銀行・信用金庫・信用組合の営業、融資、企画、IT部門など金融DXに携わる方

参加費：無料（事前登録制）

参加方法： 事前登録制（詳細は公式サイト(https://ncino.cventevents.com/event/ncino-summit-japan-2025/top)をご確認ください）

▪️登壇者：主な登壇者は以下の通り

株式会社徳島大正銀行 西村 博 氏 専務取締役 総合企画本部長企画部長⚫︎ゲスト基調講演（徳島大正銀行）

事業性融資「抜本改革」への挑戦

～なぜ nCino でなければならなかったのか～

登壇者：

徳島大正銀行 西村 博 氏（専務取締役／総合企画本部長 企画部長）

徳島大正銀行が事業性融資業務の変革に向けて取り組んだ背景と、nCino採用の意思決定理由、改革のプロセスと成果について語ります。

● ゲスト講演（徳島大正銀行）

徳島大正銀行が目指す事業性融資の業務変革の全貌

～現場視点で語る具体的な実践例～

登壇者：

久平 博 氏（審査二部 次長／徳島大正銀行）

松田 大輔 氏（企画部 次長 兼 企画部デジタル戦略室 次長／徳島大正銀行）

中野 一朗 氏（企画部 次長 兼 企画部デジタル戦略室 次長／徳島大正銀行）

ほか、アクセンチュア・nCino担当者

● ゲスト講演（クロージングセッション）

更なる地域貢献実現への挑戦

～スピード・業務変革・統合プラットフォームで切り拓く金融業界の未来～

登壇者：

猪熊 文恵 氏（SBI信用保証）

慶田 康成 氏（沖縄振興開発金融公庫）

木本 智二郎 氏（山口フィナンシャルグループ）

大槻 慎也 氏（nCino株式会社）

■ セッションタイムテーブル

● ゲスト基調講演（13:40-14:10）

・登壇者：西村 博 氏（専務取締役／徳島大正銀行）

・テーマ：事業性融資「抜本改革」への挑戦

～なぜ nCino でなければならなかったのか～

● ゲスト講演（14:20-15:10）

・登壇者：久平 博 氏（審査二部 次長／徳島大正銀行）、松田 大輔 氏（企画部 次長 兼 企画部デジタ

ル戦略室 次長／徳島大正銀行）、中野 一朗 氏（企画部 次長 兼 企画部デジタル戦略室 次

長／徳島大正銀行）ほか、アクセンチュア・nCino担当者

・テーマ：徳島大正銀行が目指す事業性融資の業務変革の全貌

～現場視点で語る具体的な実践例～

● スポンサー講演（15:35-15:55）

・登壇者：石田 誠司 氏（セゾンテクノロジー）

・テーマ：～nCino連携から生成AI活用まで～ 銀行の未来をつくるデータ連携基盤

● スポンサー講演（15:35-15:55／予定）

・登壇者：デロイト トーマツ グループ（※調整中）

・テーマ：事業性融資 DX の最前線 ～最新事例に学ぶ地域金融の新たな価値創造～

● スポンサー講演（16:05-16:25）

・登壇者：木本 智二郎 氏（山口フィナンシャルグループ）／國津 雅央 氏（アクセンチュア）

・テーマ：山口フィナンシャルグループ様における nCino 住宅ローン導入効果

● ゲスト講演（16:35-17:05）

・登壇者：秋吉 郁弥 氏（西京銀行）

・テーマ：住宅ローン業務の効率化と非対面化

● ゲスト講演（クロージング）（17:15-17:50）

・登壇者：猪熊 文恵 氏（SBI信用保証）／慶田 康成 氏（沖縄振興開発金融公庫）

木本 智二郎 氏（山口フィナンシャルグループ）／大槻 慎也 氏（nCino）

・テーマ：更なる地域貢献実現への挑戦

～スピード・業務変革・統合プラットフォームで切り拓く金融業界の未来～

■nCinoについて：

nCino (NASDAQ: NCNO) は、クラウドバンキング分野の世界的リーダーです。nCinoの銀行業務統合プラットフォームは、融資、口座開設、顧客管理、データ分析を単一基盤で統合し、金融機関の収益拡大、業務効率化、コスト削減、リスク低減を実現します。

従来の個別システムによるデータサイロを解消し、申込から実行までの融資プロセス全体を可視化・自動化することで、行員の生産性向上と顧客体験の向上を同時に実現します。資産規模3,000万ドルから2兆ドルに及ぶ世界2,700以上の金融機関が、nCinoのプラットフォームを活用してデジタル変革を推進しています。

詳細については、https://www.ncino.com/ja-JP をご覧ください。

■お問い合わせ先：

nCino株式会社 マーケティング部

marketing.jp@ncino.com

03-6625-5122

