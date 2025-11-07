¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤Î³¤³°ÈÎÇä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡ÖGlobal Game Growth Gateway¡ÊG4¡Ë¡× °éÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô10Ì¾¤ò·èÄê
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333768&id=bodyimage1¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñºÝ¥²ー¥à³«È¯¼Ô¶¨²ñÆüËÜ¡ÊIGDAÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁÏÂ¤¡¦³¤³°Å¸³«¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼Ò²ñ¿Í°éÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGlobal Game Growth Gateway¡ÊG4¡Ë¡×¤Î°éÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¾å½Ü¤«¤é10·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¸øÊç¤Ç¤Ï¹ç·×46·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ØÆ³¼Ô¤ª¤è¤Ó³°ÉôÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢10Ì¾¤Î°éÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°éÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³¤³°¥²ー¥à¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¡¢³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È»ë»¡¡¢¥²ー¥à¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¶¦Æ±Å¸¼¨¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥°¥é¥àºÎÂò¼Ô°ìÍ÷¡£»áÌ¾¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬¡ä
¡¦³ô¼°²ñ¼Òroom6¡¡°ËÆ£½ã»Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à¡¡°æ¾å À¶¾¡
¡¦Åì±Ç³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´äÀî ÆüÏÂ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡ÌÚÂ¼ ¿ó
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒPhoenixx¡¡Ìîºê ÍºÂç
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¡¡Ê¡ÅÄ ¾¢
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥È¥Ö¥¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¡Æ£½Õ ¤ß¤Î¤ê
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à¡¡Â¼Èø ¹¨ÌÀ
¡¦¹çÆ±²ñ¼ÒMidnight Cupcakes¡¡²£»³ °¡Í³Èþ
¡¦¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µÈ²¬ º´ÏÂ»Ò
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤è¤êÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸²½·Ý½Ñ³èÆ°´ðÈ×¶¯²½´ð¶â¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù»Ù±ç»ö¶È¡Ê°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¹½ÃÛ¡¦¼ÂÁ©¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢VIPO¤¬»öÌ³¶É¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¹Ö»Õ¤ÎÊý¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬10Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¤·¤¿³èÆ°¤Î°ìÉô¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
https://www.gggg-project.jp
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊVIPO¡Ë
¡ÖGlobal Game Growth Gateway¡×»öÌ³¶É
E-mail: info@gggg-project.jp
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢·ïÌ¾¤Ë¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§G4¡×¤È¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñºÝ¥²ー¥à³«È¯¼Ô¶¨²ñÆüËÜ
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñºÝ¥²ー¥à³«È¯¼Ô¶¨²ñÆüËÜ¡ÊIGDAÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁÏÂ¤¡¦³¤³°Å¸³«¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼Ò²ñ¿Í°éÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGlobal Game Growth Gateway¡ÊG4¡Ë¡×¤Î°éÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¾å½Ü¤«¤é10·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¸øÊç¤Ç¤Ï¹ç·×46·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ØÆ³¼Ô¤ª¤è¤Ó³°ÉôÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢10Ì¾¤Î°éÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°éÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³¤³°¥²ー¥à¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¡¢³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È»ë»¡¡¢¥²ー¥à¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¶¦Æ±Å¸¼¨¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥°¥é¥àºÎÂò¼Ô°ìÍ÷¡£»áÌ¾¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬¡ä
¡¦³ô¼°²ñ¼Òroom6¡¡°ËÆ£½ã»Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à¡¡°æ¾å À¶¾¡
¡¦Åì±Ç³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´äÀî ÆüÏÂ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡ÌÚÂ¼ ¿ó
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒPhoenixx¡¡Ìîºê ÍºÂç
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¡¡Ê¡ÅÄ ¾¢
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥È¥Ö¥¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¡Æ£½Õ ¤ß¤Î¤ê
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à¡¡Â¼Èø ¹¨ÌÀ
¡¦¹çÆ±²ñ¼ÒMidnight Cupcakes¡¡²£»³ °¡Í³Èþ
¡¦¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µÈ²¬ º´ÏÂ»Ò
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤è¤êÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸²½·Ý½Ñ³èÆ°´ðÈ×¶¯²½´ð¶â¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù»Ù±ç»ö¶È¡Ê°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¹½ÃÛ¡¦¼ÂÁ©¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢VIPO¤¬»öÌ³¶É¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¹Ö»Õ¤ÎÊý¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬10Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¤·¤¿³èÆ°¤Î°ìÉô¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
https://www.gggg-project.jp
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊVIPO¡Ë
¡ÖGlobal Game Growth Gateway¡×»öÌ³¶É
E-mail: info@gggg-project.jp
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢·ïÌ¾¤Ë¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§G4¡×¤È¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñºÝ¥²ー¥à³«È¯¼Ô¶¨²ñÆüËÜ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø