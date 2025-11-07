【ゴム製品】特許資産規模ランキング2025 トップ3は住友ゴム工業、ブリヂストン、横浜ゴム
株式会社パテント・リザルトは11月7日、「ゴム製品業界」の特許を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「ゴム製品業界 特許資産規模ランキング2025」をまとめました。2024年4月1日から2025年3月末までの1年間に登録された特許を対象に、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を用いた評価を行い、企業ごとに総合得点を集計しました。
集計の結果、1位 住友ゴム工業、2位 ブリヂストン、3位 横浜ゴムとなりました。
1位 住友ゴム工業の注目度の高い特許には「耐久性への影響を抑えつつ、良好な通信環境の形成とRFIDタグの損傷リスクを低減する重荷重用タイヤ」や「効率的にゴム材料の物性を推定することができるゴム材料の物性推定方法」に関する技術が挙げられます。
2位 ブリヂストンは、花王と共同保有である「高い動的貯蔵弾性率を有する架橋ゴムを製造可能なタイヤ用ゴム組成物」や「制音性を向上させた、乗用車用の空気入りラジアルタイヤ」に関する技術などが注目度の高い特許として挙げられます。
3位 横浜ゴムの注目度の高い特許には「高温環境下での耐久性を向上させたホース用樹脂材料」や「優れた転がり抵抗、耐偏摩耗性、耐久性を両立した重荷重用空気入りタイヤ」などに関する技術が挙げられます。
4位 住友理工は「優れた減衰特性を持つ、特定のゴム組成物を用いた制振ダンパー」、5位 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥは「防振ゴムの低動倍率化と耐引裂性を両立できるゴム組成物」が、注目度の高い特許として挙げられます。
詳細については、ランキングデータ「ゴム製品 特許資産規模ランキング2025」にてご覧いただけます。
