FGSSモジュール市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「FGSSモジュール市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。FGSSモジュールに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
FGSSモジュール市場の概要
FGSSモジュール市場に関する当社の調査レポートによると、FGSSモジュール市場規模は 2035 年に約 50億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の FGSSモジュール市場規模は約 24. 8億米ドルとなっています。FGSSモジュールに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、FGSSモジュール市場シェアの拡大は、燃料コストの経済性と移行燃料としてのLNGの恩恵によるものです。LNGは一部の地域で比較的豊富に存在するため、従来の燃料に比べて価格が抑えられています。さらに、LNGは脱炭素化プロセスにも貢献し、世界市場における需要を高めています。レポートでは、排出量の約3%を占める海運の脱炭素化において、LNGが他の燃料をリードしていることが強調されています。これによりLNG燃料の受容性が高まり、持続可能な選択肢として将来的に大きな価値が生まれます。
FGSSモジュールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/fgss-module-market/590641781
FGSSモジュールに関する市場調査では、世界有数のLNGバンカリング能力の増強により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。世界のLNGバンカリング量は2025年までに4.2百万トンを超え、2035年までに9百万トンに達すると予想されており、貯蔵プロセスの大幅な増加が見込まれています。バイオLNGタンカーの需要も同時期に16百万トンに増加すると予想されており、FGSSモジュールの世界的需要が高まり、強力で安定した市場が形成されると予想されます。
しかし、技術的な複雑さが今後数年間の市場成長を阻害すると予想されています。FGSSシステムは、設計、運用、保守の分野における専門知識を必要とし、船主や運航者にとって大きな制約となる場合があります。高圧燃料管理、極低温処理、安全対策の複雑さには、資格のあるスタッフとトレーニングが必要です。この技術的障壁により運用コストが上昇し、特に高度な船舶燃料技術に精通していない企業への導入が制限されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333714&id=bodyimage1】
FGSSモジュール市場セグメンテーションの傾向分析
FGSSモジュール市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、FGSSモジュールの市場調査は、アプリケーション別、技術別、コンポーネントタイプ別、最終用途別、燃料タイプ別と地域に分割されています。
FGSSモジュール市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641781
FGSSモジュール市場は、燃料タイプ別に天然ガス、液化石油ガス、バイオガスとメタノールに分割されています。このうち、天然ガス分野は、よりクリーンな海洋燃料への移行に伴い、予測期間中に急速に拡大すると予想されています。天然ガスは従来の燃料よりも排出量が少なく、これは世界的な環境規制にも適合しています。FGSSモジュールは、天然ガスを安全に貯蔵し、エンジンに輸送する機能を提供するため、海事業界全体において、船舶の効率的かつコンプライアンス遵守を徹底する上で不可欠です。
