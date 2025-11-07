こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ハンガーに掛けたまま、ラク～にシワ伸ばし！ 収納もコンパクトな「人体型アイロンマット」発売
スチームもアイロンもこれ1枚で対応できる2WAY仕様
②襟元までしっかりフィットする人体型構造
人体型構造を採用することで、襟元や肩のラインにもしっかりフィットします。
表生地にはアルミコーティングを施し、衣類に熱を効率よく伝えて、スチーム・アイロンの効果をアップさせます。
襟元や肩にフィットする人体型構造
③コンパクトに収納可能
本製品は表生地と裏生地を縫い合わせているため、縫い目に沿って簡単に折りたたむことができます。バンドを使うことで、収納もコンパクトにまとまります。
■株式会社電響社について
電響社は、生活家電や日用雑貨など消費者の「くらし」にまつわる製品を販売しています。
消費者がわたしたちの提案する製品を通じて日常生活の楽しさを再発見し、その結果、より豊かで快適な生活が送れることをめざしています。
【会社概要】
株式会社電響社
大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG本社ビル
代表取締役社長 山下 俊治
コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/
直営ECサイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/
オフィシャルX(旧Twitter)：https://x.com/denkyosha_info
《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》
デンキョーグループは、パーパス「毎⽇をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な⽣活の実現をめざして社会に貢献します。
［留意事項]
・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
添付資料
■製品仕様
https://digitalpr.jp/table_img/2877/122017/122017_web_3.png
■注意事項
・耐熱温度：[表生地]200℃
・電源を⼊れた直後のアイロンは本製品の耐熱温度を超える場合がありますので、2～3 分経過後
にご使⽤ください
・スチームを⼤量に発⽣させるタイプのアイロンは⼀時的に温度が耐熱温度以上に上がり、本製品が破損する場合があります。スチームの量を少なくするなどの設定をしてください
・⾐類の破損防⽌のため、アイロンがけに関する表⽰がある場合は必ず従ってください
・テーブルマット、ガラスなど熱の影響を受けやすい場所、うるし、ニスなどで塗装がされている場所、畳、絨毯、フローリングなどの床の上では使用しないでください
〈本リリースに関するお問い合わせ先〉
株式会社デンキョーグループホールディングス グループ事業統括本部 広報戦略部
担当：安岡(やすおか) E-mail：kohei.yasuoka@dg-hd.jp
電話：06-6631-5690 FAX：06-6631-5705
（写真左より）macaful／人体型アイロンマット MGK-2A 人体型アイロンマット MGK-2A 使用イメージ
株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治)は、 macaful(マカフル)ブランドから「人体型アイロンマット MGK-2A」を、2025年11月下旬より発売いたします。
