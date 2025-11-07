ハンガーに掛けたまま、ラク～にシワ伸ばし！ 収納もコンパクトな「人体型アイロンマット」発売







（写真左より）macaful／人体型アイロンマット MGK-2A 人体型アイロンマット MGK-2A 使用イメージ



株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治)は、 macaful(マカフル)ブランドから「人体型アイロンマット MGK-2A」を、2025年11月下旬より発売いたします。



本製品は、従来のアイロン台が抱える「大きくて場所を取る」「収納に困る」という課題を解決する、コンパクトに収納できるアイロンマットです。ハンガーに取り付けてスチームをかけることで、形をくずさずにシワを伸ばすことができます。

また、平らな場所に置いてしっかりとプレス仕上げをすることも可能な２WAY仕様です。



■製品情報

※仕様の詳細は、添付資料をごらんください。



■人体型アイロンマット おもな特長

①2WAY対応でスチームもプレスもこれ1枚

本製品の固定バンドをハンガーに取り付けることで、衣類をハンガーにかけたままスチームがけができます。立ったままの状態で使えるため、腰をかがめる負担を軽減。平らな場所に敷くことでアイロンがけにもご使用いただけます。









②襟元までしっかりフィットする人体型構造

人体型構造を採用することで、襟元や肩のラインにもしっかりフィットします。

表生地にはアルミコーティングを施し、衣類に熱を効率よく伝えて、スチーム・アイロンの効果をアップさせます。