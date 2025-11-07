ON3 Athletic（ワン・アスレチック）、B.LEAGUE所属の滋賀レイクスとユニフォームパートナーシップを締結

株式会社サン・クロレラ

株式会社サン・クロレラが海外で展開するブランド「ON3 Athletic（ワン・アスレチック）」は、日本のプロバスケットボールリーグ（B.LEAGUE）所属のチーム、滋賀レイクスとユニフォームパートナーシップを締結いたしました。本提携により、2025-26シーズンより滋賀レイクスの公式ユニフォームの左肩にON3 Athleticのロゴが掲出され、また選手のパフォーマンスを最大化できるよう栄養面においてもサポートしてまいります。

アスリートのために開発された、植物由来の次世代型スーパー・グリーンパウダー

ON3 Athleticは、サン・クロレラが海外で展開するブランドです。アメリカでオールインワンタイプのグリーンパウダーが先行発売され、次世代スポーツニュートリション商品として高い評価を得ています。本製品は豆由来の植物性プロテインを中心に、クロレラ、MCTオイルパウダー、アガリクスなどを配合し、60種類以上の栄養素が手軽においしく摂れます。さらにInformed Sport認証を取得しており、アスリートも安心して召し上がりいただけます。現在アメリカを中心に海外で販売しており、今後日本国内でも展開予定です。

滋賀レイクス 野本大智選手のコメント

ON3 Athleticは、日々のトレーニングだけでなく、試合や遠征時の栄養補助としてもとても頼りになる存在です。シーズンを通して体調を安定させ、最高のパフォーマンスを発揮するために欠かせないサポートを感じています。次回の北海道戦でも、チーム一丸となって勝利をつかみにいきます。

滋賀レイクス ザック・オーガスト選手のコメント

今シーズンから滋賀レイクスに加入し、ON3 Athleticを日々のコンディショニングに取り入れています。植物由来の栄養は、トレーニング後の回復や遠征中の栄養補給にも最適で、安心して続けられるのが魅力です。チームとしても個人としてもベストな状態で挑みたいと思います。

サン・クロレラ 代表取締役社長中山太のコメント

当社では2019年から本格的にアスリートのコンディショニングサポートに注力しており、商品に対する多くのフィードバックを頂いてきました。その中でも持続的なエネルギー/スタミナをサポートする商品を求めるお声を沢山頂き開発したのがON3 Athleticになります。クロレラにプラスアルファの成分を加えたオールインワン植物性グリーンプロテインがON3 Athleticです。ON3 Athleticは現在はアメリカ国内及び公式サイトでの販売となっておりますが、日本での販売開始に向け準備して参ります。

【製品情報】

日々のパフォーマンスを支える 「オールインワン」 タイプの高機能グリーンパウダーです。

■ 国際的な安全認証「Informed Sport」を取得

■ カフェインフリー、人工甘味料・合成着色料・添加物不使用の安心設計

■ 60種以上の厳選栄養素・成分を配合

＜主要成分・一食当たりの含有量＞

植物性プロテイン（たんぱく質） … 11g

クロレラ（ピュアパウダー） … 3g

MCTパウダー（中鎖脂肪酸） … 1g

蝦夷ウコギ… 20mg

クロレラ抽出エキス（CGF） … 20mg

アガリクス… 20mg

グレイン麹（こうじ） … 80mg

アスタキサンチン（AstaZine(R)使用） … 20mg

植物性ビタミン＆ミネラルブレンド… 150mg

■公式サイト：https://on3athletic.com

■Instagram：https://www.instagram.com/on3athletic/

■Facebook：https://www.facebook.com/people/ON3-Athletic/61574560790688/#

※現在日本国内での取り扱いはございませんが、公式サイトから日本への発送は可能です。

【滋賀レイクスについて】

滋賀県大津市を拠点に活動するB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチームです。「地域から日本一へ」をクラブビジョンに掲げ、競技力の向上と地域との共創を重視しながら、ファンとともに滋賀の誇りを育むチームとして活動しています。サン・クロレラは、滋賀レイクスのメインスポンサーとして、2019年よりクラブを支援しています。選手たちのコンディショニングやパフォーマンス向上に貢献し、共に成長を目指しています。

■公式サイト：https://www.lakestars.net/

株式会社サン・クロレラについて

サン・クロレラは、緑藻類の「クロレラ」を主力とした製品をグローバルに展開する健康食品会社です。その栄養成分が注目され、プロバスケットボールチームの滋賀レイクスや、バスケットボールプレイヤーの渡邊雄太選手も体づくりに摂り入れるなど、競技を問わず多くのアスリートに活用されています。また、若きバスケットボールプレーヤーを育成する「GLOBALLERSプロジェクト」を手がけるなど、クロレラを通じて未来ある選手の発掘・育成にも注力しています。

■GLOBALLERSプロジェクト公式サイト：https://scgloballers.com/

【会社概要】

社名： 株式会社サン・クロレラ

代 表 者： 代表取締役社長 中山 太

所 在 地： 〒600-8177 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町369番地

設立：1969年

事業内容： 健康食品の開発・製造卸販売、輸出入等

公式サイト： https://www.sunchlorella.com/ja/

スポーツサイト： https://sport-sunchlorella.com/