サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」発売
株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、サイトロンジャパンの新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」を2025年11月7日に発売します。
■発売概要
［ブランド］サイトロンジャパン
［商 品 名］レデューサー0.5×アメリカンサイズ
［希望小売価格］オープン価格
［予想市場価格］税込5,000円前後
［発 売 日］2025年11月7日（金）
※予想市場価格はあくまで当社が予想する価格であり、実際の販売価格とは異なります。
■製品特長
・天体用CMOSカメラのノーズピースに取り付けることで、より広範囲を撮影できるようになります。F10以上の鏡筒で使用するのに適しています。
・アメリカンサイズのフィルター（ネジピッチ：0.6mm）も取り付け可能です。
・撮影以外に、アイピースに取り付けて使用することもできます。
・サイトロンジャパン新潟胎内工場で製造しています。
■主な仕様
レンズ構成：２枚玉（フルマルチコート）
ネジ径：28.5mm
ネジピッチ：0.6mm
枠厚：7.5mm
基準バックフォーカス：37.5mm
※本製品は、F10以上の屈折望遠鏡に取り付けることを想定した設計になっております。F10よりも明るい光学系に使用した場合、球面収差が増大します。
※光学系によっては無限遠にピントが出ない場合がございます。
※レンズのバックフォーカスが変わると倍率も変化します。また、基準値（37.5mm）から遠ざかるほど、性能が低下する可能性があります。
画像上：口径80mm焦点距離800mmのマクストフカセグレン式望遠鏡に、レデューサー0.5×を装着したCMOSカメラ（センサーサイズ1/1.2型）を取り付けて撮影した月
画像下：レデューサー0.5×を使用しないで撮影したイメージ
※上の写真をトリミング
※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※この商品は、天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店限定販売品です。
【本製品についてのお問い合わせ先】
株式会社サイトロンジャパン
お客様相談室 TEL:03-6908-3116
株式会社サイトロンジャパン
1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。
https://www.sightron.co.jp