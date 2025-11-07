YOMIKO、「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」において、ACCシルバーをはじめとする2つの賞を受賞

株式会社読売広告社

株式会社読売広告社（本社：東京都港区 代表取締役社長：菊地 英之、以下YOMIKO）は、一般社団法人ACCが主催する日本最大級の広告賞「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」において、当社が制作に携わった作品がACCシルバーをはじめとする2つの賞を受賞し、ファイナリストに3作品が入賞しましたことをお知らせいたします。



「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」はテレビ、ラジオCMの質的向上を目的に1961年より開催する広告アワード「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としている名実ともに、日本最大級のアワードです。ACCグランプリはクリエイティブにたずさわる人々の大きな目標となる賞です。2025年は応募総数2,263本となり各賞が選出されました。


【2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS　受賞案件】

■ACCシルバー：フィルム部門　A カテゴリー（テレビCM）


　広告主　：サントリーホールディングス株式会社


　商品名　：伊右衛門 特茶


　作品名　：人生の階段


　作品URL：https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=FA252372(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=FA252372)




◇制作スタッフ

市川 晴華

統合クリエイティブセンター
（パートナー）


クリエイティブディレクター/


コピーライター/プランナー






古橋 麻里奈

ブランドアクティベーションセンター


プランナー






難波江 侑矢

ブランドアクティベーションセンター


プランナー





◇アカウントエグゼクティブ

⽮野 優毅
第5ＢＰ局 第5部 　



柳 穂波


関西ビジネスプロデュース局 第2部 　



■ACC地域賞 北海道：フィルム部門　Aカテゴリー（テレビCM）


　広告主　：サッポロビール株式会社


　商品名　：サッポロ クラシック


　作品名　：サッポロ　クラシック40周年


　作品URL：https://www.youtube.com/watch?v=8FJgNM-EEYU(https://www.youtube.com/watch?v=8FJgNM-EEYU)




◇制作スタッフ

外山 毅

統合クリエイティブセンター


エグゼクティブクリエイティブディレクター







高橋 尚睦

統合クリエイティブセンター


クリエイティブディレクター/コピーライター/ディレクター/


作詞・作曲






布田 雄帆

統合クリエイティブセンター


プランナー







楠 陽子

統合クリエイティブセンター


アートディレクター






◇キャスティング

黒田 尚樹


株式会社読広キャスティング＆エンタテインメント


キャスティングディレクター


◇アカウントエグゼクティブ

児島 隆浩



木村 浩太


第２ＢＰ局 第２部



平野 恭兵


第２ＢＰ局 第２部



川邊 早織


第２ＢＰ局 第２部



【2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS　入賞案件】

■フィルム部門 Aカテゴリー（テレビCM）


広告主　：サッポロビール株式会社


商品名　：企業広告


作品名　：企業　第１０１回箱根駅伝　目指す者たち篇。　


作品URL：https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?wards=ie&entryId=FA250648(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?wards=ie&entryId=FA250648)


■フィルム部門 Bカテゴリー（Online Film）


広告主　：森永製菓株式会社


商品名　：ミルクココア


作品名　：いつでもここは、あたたかい。　


作品URL：https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=FB250131(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=FB250131)


■PR部門


広告主　：宮崎県西都市／一般社団法人まちづくり西都KOKOKARA


商品名　：西都はじめるPROJECT


作品名　：18歳の図書館
作品URL：https://www.saito-hajimeru.com/library-18/(https://www.saito-hajimeru.com/library-18/)



今後もYOMIKOは、生活者に対する深い洞察力と、ブランドの課題発見から課題解決までを提案する統合力で、コミュニケーションの企て・作品を生み出していきます。