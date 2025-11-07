UP-Tから、トレンド感＆実用性◎ SNSで話題の「ニットバッグ」が登場！

丸井織物株式会社

柔らかな素材感とおしゃれなフォルムが魅力のニットバッグが、UP-Tに登場しました。

見た目はコンパクトでも、横マチを広げることでしっかり収納。伸縮性のあるニット素材が荷物の形に自然になじみ、見た目以上の使いやすさを発揮します。ワンハンドル仕様で、肩にかけても手に持ってもサマになるデザイン。ちょっとしたお出かけから、サブバッグ、ワンマイルバッグまで、幅広いシーンにフィットします。

正面上部には合皮のタグが付き、ロゴやショップ名を印字することで、アパレルやジュエリーブランドのオリジナルショッパーにもぴったり。スタイルに自然と馴染むグレーカラーで、性別問わず使える点も魅力です。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/IT2712

カラー：グレー

素材：ポリエステル、ポリウレタン

サイズ：F（本体 約W21×H36cm 持ち手含む／マチ約9cm）

通常価格：プリント込み 2,365円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作